La cura della pelle si impara a scuola, nel vivo il progetto 'Euphidra for kids'

Un progetto educativo completamente gratuito, rivolto alle classi 3^, 4^, 5^ delle scuole primarie dell'Abruzzo che ha già raggiunto 25 classi a Pescara e 15 a Chieti, per un totale di circa 1.000 studenti: "Euphidra for kids" è un laboratorio che insegna ai bambini come prendersi cura della propria pelle, partendo da igiene e prevenzione e coinvolgendoli attivamente nelle discipline STEM. Un percorso all'insegna della scienza, tra microscopi, lampade UV, vetrini e pipette: gli "adulti del domani" useranno in classe strumenti scientifici per comprendere concretamente l'importanza della protezione e della cura della pelle. Proseguono le iscrizioni per le scuole del territorio.



La struttura della cute è la stessa di quella degli adulti - ha lo stesso numero di strati - ma la pelle dei bambini è meno spessa e molto più delicata: basti pensare che alcuni danni sono correlati a un'esposizione solare intensa nei primi vent'anni di vita. La pelle dei più piccoli si irrita molto più facilmente sia quando entra in contatto con fattori chimici, come un detergente troppo aggressivo, sia quando è esposta ad alcuni agenti fisici, come le temperature invernali o la luce diretta del sole. Insegnare ai bambini a prendersene cura fin da piccoli è fondamentale per salvaguardare il loro benessere.

Le scuole primarie abruzzesi nel corso di quest'anno scolastico hanno un'opportunità in più: il progetto "Euphidra for Kids" offre decine di laboratori interattivi e sperimentali, con focus sull'amido di riso e le sue proprietà chimico-fisiche. Già decine di insegnanti di altrettanti classi del territorio hanno prenotato il loro laboratorio, che ha raggiunto finora oltre 600 studenti di Pescara (con l'adesione ad oggi di 25 classi) e quasi 400 di Chieti (15 classi). Con un approccio pratico, metodo scientifico ed esperimenti dimostrativi gli studenti approfondiscono la struttura della pelle, cosa sono i raggi UV e che impatto hanno sulla pelle, nonché le giuste accortezze per evitare i danni della radiazione solare. L'esperienza viene condotta in presenza in classe da un operatore didattico qualificato, adattando il livello di approfondimento e il linguaggio all'età degli studenti. L'iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta Farmaceutici e realizzata da Pleiadi, realtà nazionale che si occupa di divulgazione scientifica con progetti rivolti ad adulti e bambini. Grazie al metodo Pleiadi i piccoli partecipanti potranno "toccare con mano" e imparare che la salute passa anche dalla pelle, dalla sua protezione e dall'igiene personale. Tra i più importanti alleati che i bambini impareranno a conoscere vi è l'amido, ingrediente essenziale per creme e cosmetici che aiutano la pelle a rimanere idratata, integra e quindi resistente agli attacchi dei batteri. Il progetto ha coinvolto in 6 anni 24mila studenti delle scuole primarie del Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Puglia, Molise e Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana e ora debutta in Abruzzo, dove sta già raccogliendo numerose adesioni nelle province di Pescara e Chieti: i docenti della scuola primaria possono iscrivere gratuitamente le proprie classi per insegnare ai bambini l'importanza di prendersi cura della propria pelle. "Euphidra for Kids" avvicina le bambine e i bambini alle discipline STEM, un tema importante quando si parla di orientamento scolastico. Stimolando la curiosità, ponendo domande, si impara a comprendere a cosa serve la scienza nella nostra vita: un percorso che passa obbligatoriamente attraverso il gioco, il piacere per la scoperta e la creatività. Per aderire al progetto educativo: https://bit.ly/4h6QoyC