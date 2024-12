La Sieco Akea Ortona stoppa la capolista che per la prima volta Ã¨ a secco di punti

Una Super Sieco Akea Ortona ferma la capolista Romeo Sorrento. Romeo Sorrento che oggi trova la sua seconda sconfitta stagionale ma che per la prima volta rimane a mani vuote. Una gara ad alta intensità che ha visto la Sieco scomporsi soltanto nel terzo set, quando gli avversari bravi a mantenere il ritmo hanno avuto la meglio su una Sieco Akea che sembrava aver esaurito le pile. Sono però bastati tre minuti di pausa per ricaricare le energie e vedere la Sieco tornare a duellare con gli avversari ad armi pari. Entrambe le squadre pungono molto al servizio e spesso e volentieri i due registi chiamano all'azione il reparto centrale. Novità per Coach Denora che schiera dall'inizio Francesco Ciccio Del Vecchio. Scelta azzeccata con l'attaccante impavido autore di 16 punti e di due muri e soprattutto terminale d'attacco cercato nei momenti critici. Sedici punti anche per l'opposto Rossato che ha nel carniere anche tre muri, che lo fanno, in coabitazione con Fortes della Romeo Sorrento, il "top blocker" di questo incontro. Grande prestazione del Capitan Leonel Marshall che non solo mette a segno 17 punti ma fa un gran lavoro anche in ricezione. Prestazione eccellente quella del centrale Arienti, 6 punti e 71% in attacco. Pinelli, da solo fa la metà degli aces di squadra, due su quattro. La Sieco ha dunque riscattato la prestazione di Sabaudia con una gara convincente e che deve essere da sprone ad affrontare i difficili impegni futuri.

«Per spuntarla con la prima in classifica abbiamo dovuto giocare con determinazione e grande voglia di vincere», dice Francesco Del Vecchio. «Le contromisure prese da Sorrento e la loro grandissima partenza ci hanno un po' spiazzato. Trovarsi sotto cinque a zero ci ha destabilizzati e non siamo riusciti a riprenderla. Bravi invece nel quarto set a registrare qualcosa in fase di ricezione e contrattacco riuscendo a fare nostri i tre punti in palio».

IN BREVE

Un avvio di primo set che non delude le aspettative. Le due squadre non si risparmiano e danno vita ad uno spettacolo degno delle prime della classe. Qualche errore della Romeo Sorrento, tuttavia, offre un vantaggio di tre punti ai padroni di casa che si ritrovano avanti 9-6. La Sieco gestisce il suo vantaggio, anche se la gestione contro una squadra come Sorrento vuol dire non calare mai di concentrazione. I punti di distacco tra le due squadre varia di poco, allo sprint finale la Sieco è in vantaggio 20-15.

È la Romeo Sorrento a trovare una manciata di punti di vantaggio ad inizio del secondo set. Ortona però è in palla e trova poco dopo l'aggancio. Si comincia così a giocare punto a punto con i due registi che prediligono il gioco al centro. Cresce il muro della Sieco Akea quando scocca la metà del parziale gli adriatici sono in vantaggio 14-12. Sorrento non demorde e trovano sempre la forza di recuperare sul punto break. Così il set risulta più che mai vivo ed incerto. Per la parte finale è tutta appannaggio dei padroni di Casa che difendono meglio e scappano avanti 23-20 per poi aggiudicarsi il set sul punteggio di 25-20

Gli avversari partono con un tutt'altro piglio nel terzo set e vanno subito avanti 0-5. Ortona prova a ricucire lo strappo ma il gioco degli adriatici non è brillante come nei set precedenti. Aumentano gli errori individuali e Sorrento trova gioco facile quando si arriva alla prima metà del parziale. Tante le invasioni e gli errori al servizio per la Sieco e la Capolista non può che ringraziare. Gli ortonesi non carburano e lasciano strada agli avversari che si aggiudicano un parziale che riapre la gara.

Un quarto set che dalle premesse sembra più vibrante e che torna ad essere più equilibrato. Nessuna delle due formazioni vuole cedere e il gioco va a vanti punto a punto fino a quando la Sieco non trova il primo break del 10-8. . Anche il primo piccolo strappo lo da la Sieco Akea Ortona che costringe al time-out Coach Esposito con il tabellone elettronico che segna 16-12. La Capolista però non è doma e con pazienza ricuce lo strappo, fino al 20-21. Ortona fa quadrato, Del Vecchio, Pinelli e Rossato danno una scossa alla squadra che allunga fino ad un confortante 24-19. Sorrento prova un colpo di coda ma è proprio un servizio forzato di Tulone ad assegnare l'intera posta in palio agli adriatici.

PUNTO A PUNTO

PRIMO SET:

Coach Denora risponde con Pinelli al palleggio e Rossato opposto. Capitan Marshall e Del Vecchio sono i martelli con Pasquali ed Arienti centrali. Libero Broccatelli.

Gli ospiti della Romeo Sorrento con Tulone regista e Baldi opposto. Pol e Wawrynczyk in posto 4, Fortes e Patriarca centrali, Russo libero.

Il primo servizio è per la Romeo Sorrento che va dai nove metri con Pol. Fortes ferma Marshall a muro 0-1. Rossato trova il cambio palla con una parallela 1-1. Ace per Baldi 2-4. Ace anche per Marshall 4-4. Del Vecchio attacca un profondo lungolinea 6-5. Potente pipe di Marshall ben smarcato da Pinelli 7-6. Invasione fischiata ai campani 9-6 e primo time-out della serata. Baldi attacca fuori, neanche il video-check vede il tocco 10-6. Invasione di Pol 11-6. Baldi attacca forte e la Sieco non riesce a difendere con efficacia 12-8. Muro di Rossato 14-8. Arienti gioca sulle mani dell'ex Patriarca e la palla si accomoda fuori 15-9. Marshall di fino finta la diagonale e poi ruota il polso per una parallela che vale il 16-11. Out il servizio di Wawrynczyk 17-12. Out il muro di Fortes 19-15. Tulone palleggia una bella tesa a Rossato che non si fa scappare l'occasione per uno smash, 20-15. Bravo Baldi a trovare uno spiraglio tra le mani del muro ortonese 21-16. Out il servizio di Pol 22-16. Fuori anche l'attacco di Wawrynczyk 23-16. Fuori l'attacco in parallela di Rossato 24-20. Rossato stavolta non sbaglia ed il primo set è a tinte bianco-azzurre 25-20.

SECONDO SET

È Pasquali al servizio ma sulla ricostruzione il punto è degli avversari 0-1. Bella botta al centro di Patriarca 2-4. Del Vecchio la piazza d'astuzia eludendo il muro 3-4. Invasione di Fortes 5-6. Pasquali al centro 6-7. Marshall non riesce a salvare un pallone che finisce sull'astina 9-10. Marshall di prepotenza 11-11. Muro di Del Vecchio 12-11. Stavolta il muro è di Pasquali 14-12. In campo la Diagonale di Baldi 14-14. Mani fuori per Rossato 17-15. Marshall murato 17-17. Fuori l'attacco di Baldi 21-19. Ortona si lamenta per una invasione non ravvisata dalla coppia arbitrale ma a placare gli animi ci pensa Pinelli con il muro del 22-19. Invasione fischiata a Patriarca 24-20. Coach Esposito si gioca la carta del video-check su possibile pestata ma non c'è invasione dalla seconda linea. Muro di Pasquali 25-20.

TERZO SET

C'è di nuovo la Romeo Sorrento al Servizio con Wawrynczyk , poi arriva un'invasione di Marshall 0-1. Wawrynczyk fa anche un ace 0-2. Rossato riconquista palla 1-5. È lungo l'attacco di Pol 3-7. Arienti sbaglia il servizio 4-10. Doppio muro di Patriarca, Sorrento dilaga 4-13. Errore di Del Vecchio al servizio 7-16. Wawrynczyk pesta la riga dei nove metri 8-16. Giacomini per un punteggio tristemente speculare 12-21. Rossato non trova le mani del muro 12-23. L'ultimo punto di questo infausto set è di Giacomini, che serve troppo lungo 15-25.

QUARTO SET

Ortona si stringe in un abbraccio di incoraggiamento. Pasquali va al servizio ma il primo punto è per Sorrento 0-1. Out l'attacco di Rossato 0-2. Stavolta l'opposto ortonese infrange il muro 1-2. Mani-fuori per Marshall 2-2. Del Vecchio 5-4. Patriarca buca il muro di Ortona 7-7. Fuori di un soffio il servizio di Pasquali 8-8. Invasione fischiata a Sorrento 10-8. Pipe mostruosa di Marshall 13-11. Ace di Pinelli 14-11. Rossato rompe il muro avversario 15-12. Baldi commette invasione a muro 16-12. Lunga ricezione di Marshall, Patriarca ne approfitta 16-14 e stavolta è Denora a fermare il gioco. Wawrynczyk pesta la linea dei nove metri 17-14. Rossato 18-15. Poderoso muro di Marshall 19-16. Lungo l'attacco di Rossato, Sorrento si fa vicina 19-18. Gran palla di Del Vecchio che toglie delle bollenti castagne dal fuoco piazzando una palla all'incrocio delle righe 20-18. Ancora un'ottima ricostruzione per gli adriatici finalizzata da Ciccio Del Vecchio 22-19. Ace di Pinelli 23-19. Muro di Rossato 24-19. Primo match point annullato 24-20. Marshall in pipe è fuori di poco 24-21. Fuori il servizio di Tulone e Ortona vince 3-1.

Sieco Service Akea Ortona - Romeo Sorrento 3-1 (25-20 / 25-20 / 15-25 / 25-21)

Durata Set: 26' /26' / 23' /31'

Durata Totale: 1h 46'

Arbitri: Angelucci Claudia e Pazzaglini Marco

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli 2, Pasquali 6, Broccatelli (L) Pos. 59% Perf 50%, Bertoli n.e., Giacomini 1, Del Vecchio 16, Marshall 17, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 16, Arienti 6, Alcantarini n.e., Di Giulio n.e. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 10 , Aces: 4 Battute Errate: 12

Romeo Sorrento: Tulone 3, Wawrynczyk 6, Ciampa n.e., Pol 7, Patriarca 11, Cremonini, Baldi 22, Filippelli, Becchio, Gargiulo, Fortes 12, Russo (L) 73% pos, 64% perf., Allenatore: Esposito. Vice: Buzzo.

Muri Punto: 7, Aces: 2, Battute Errate: 13