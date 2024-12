Vittoria sofferta in trasferta dell'Ortona contro un buon San Vito '83

Si sapeva che il San Vito specialmente entro le mura amiche e' squadra ostica e difficile da affrontare ed il campo oggi lo ha ampiamente certificato . L'Ortona temeva questa gara anche perchè intrisa di ex da ambedue le parti e si sa che in questi casi l'impegno e' ancora superiore ed infatti ne e' scaturita una gara molto combattuta che si e' risolta a favore dell'Ortona ma che ha visto la squadra di casa volitiva , propositiva , combattiva , e devo dirlo anche un po' sfortunato in quanto ha mancato il raddoppio in più occasioni , in una clamorosamente , ma come spesso accade a reti mancate seguono reti subite ed anche oggi si e' verificato la stessa cosa . Devo dare merito al San Vito per la bella gara svolta e che immeritatamente l'ha vista soccombere ma nello stesso tempo devo dare il giusto rilievo alla compagine di Mister Colussi che e' riuscita a restare in partita e addirittura a raddoppiare al 35' del S.T. su autorete su cross dell'astuto Rosati che sta crescendo quest'anno di gara in gara e che si sta rivelando una risorsa anche a gara in corso .

Il primo tempo e' stato più equilibrato rispetto al secondo e la Sanvitese e' passata in vantaggio al 15' con il suo centravanti Sbaraglia che si e' infilato nella difesa Ortonese con tempismo ed ha insaccato senza dare scampo al portiere gialloverde De Deo . L'Ortona ha subito reagito ed al 21' pt. è pervenuto al pareggio con il solito Pompilio che di testa raccoglieva su traversa colpita sempre di testa da Bernabeo su cross al bacio dell'ottimo Schiedi oggi sugli scudi .

L'inizio del secondo tempo ha visto primeggiare sicuramente la squadra di casa che ha sfiorato più volte il raddoppio , clamorosa la rete mancata al 20 s.t. da Sbaraglia che ha graziato davvero l'Ortona . Come avviene spesso nel calcio ad una rete mancata segue una rete subita e puntualmente al 35' s.t. arriva invece il raddoppio dell'Ortona su azione ariosa del furetto Rosati che crossava un pallone insidioso che il difensore con la classica autorete metteva alle spalle del suo portiere . L'Ortona ancora una volta con la volontà , mettendo il giusto agonismo e mai datosi per vinta e con “ anima e cuore ” e' riuscita a portare a casa una vittoria importantissima che la proietta nei piani alti della classifica in piena zona play-off . Devo rimarcare che con oggi gli Ortonesi raggiungono la sesta gara utile consecutiva con ben 5 vittorie ed 1 pareggio .

Mister Colussi ci ha abituato bene lo scorso anno con una serie utile da record e che si spera possa essere eguagliata se non superata quest'anno . Come si suol dire “ l'appetito vien mangiando ” e la speranza di continuare questo bel cammino e' nelle cose oltre che nel cuore dei tifosi .



Dopo la sosta natalizia l'Ortona dovrà affrontare il 5/1/2025 la capolista Bacigalupo Vasto ed e' inutile dire che si cerca il passaporto che certifichi i gialloverdi come pretendenti ai primi posti di questo campionato e tutto l'ambiente anche senza lasciarsi andare all'euforia ne e' assolutamente consapevole .



Formazione dell'Ortona

1-De Deo v. 6.5 non ha effettuato grandi interventi ma la sicurezza che trasmette nelle palle alte e' davvero notevole , tutto il reparto ne beneficia appieno .

2-Giancristofaro v. 6.5 non eccelle ma fa il suo , controlla l'avversario e si limita a quello ma e' quello che gli si chiede .

3-Palmaricciotti v. 6 un po' indeciso con sbavature , si limita sempre al compitino , non spinge mai per supportare l'attacco .

4-Giandonato v. 6.5 in miglioramento , si batte , tignoso , recupera palla , da consistenza e geometria al centrocampo .

5-Lieti v. 7 buono il suo rientro specialmente con l'assenza di ( The Wall ) Caporale squalificato , ha dato sicurezza , quando pensa solo a giocare da un ottimo contributo.

6-Castelnuovo v. 7 il più giovane della squadra fa la sua gara migliore , ottimo prospetto , se mantiene le premesse lo vedremo in categorie superiori , bravo continua in umiltà .

7-Petrone v. 6. 5 meglio in fase d'impostazione , ben assortito con Giandonato meglio in fase difensiva , speriamo si confermi nella prossima gara che come anticipato sarà fondamentale se non per la classifica ma per la consapevolezza di dimostrarci la nostra forza effettiva .

8-Schiedi v. 7.5 il migliore in campo . Una gara splendida la sua , corre , imposta , recupera , bene in ambedue le fasi , bravo sanche nel cross che ha propiziato il goal di Pompilio .

9-Pompilio v. 7 autore del goal del pareggio , e' il terzo terzo consecutivo con cui si presenta , sta tornando determinante . E' un signore sportivamente parlando e questo lo fa stare tranquillo e sereno e lo fa ragionare al meglio , si piazza sempre al posto giusto al momento giusto , e' un tonico per la squadra .

10-Selvallegra v. 6.5 grosso passo avanti rispetto a domenica scorsa , si e' sacrificato e forse si e' nche procurato un rigore non rilevato dal direttore di gara . Molto del cammino della squadra dipende anche dal rivederlo protagonista come lo scorso anno , forza Fabrizio .

11-Bernabeo v. 6.5 non e' ancora al top ma ha buone potenzialità che non ancora sciorina del tutto ma lo aspetto la prossima gara .

15-Del Greco v. 6.5 qualche difetto in fase difensiva ma ha grande vivacità e propensione sulla fascia , si fa sentire in fase di apporto agli attaccanti , buon rientro .

19-Paravati v. 6 entra in una fase delicata della gara , serviva un combattente che facesse salire la squadra e alleviasse la pressione avversaria , in questo e' mancato .

20-Rosati v. 6.5 il furetto c'è anche oggi , a gara in corso mi aspetto che dia qualcosa a livello di brio , arioso e volitivo nel gioco , suo il cross che procura l'autorete , sta diventando un jolly da sfruttare sia dall'inizio gara che in corso , alla visa così “ furetto ”.

Allenatore Roberto Colussi v. 7.5 non si vincono queste gare se non c'è un manico adeguato . Rispetto a domenica scorsa ha infuso specialmente a centrocampo un altro spirito e si e' visto .

Amerigo Gizzi