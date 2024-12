L'Inner Wheel club di Ortona dona 72 panettoni alla Croce Rossa Italiana: un gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà

In occasione delle festività natalizie, l’Inner Wheel club di Ortona ha scelto di trasformare il calore del Natale in un gesto concreto di solidarietà. Grazie a un service speciale, il club ha donato 72 panettoni alla Croce Rossa Italiana, destinati ad altrettante famiglie in difficoltà.

La consegna è avvenuta il 22 dicembre in un clima di collaborazione e condivisione, sottolineando l’importanza di unire le forze per sostenere chi vive momenti di fragilità. “Con questo piccolo gesto vogliamo portare un sorriso e un po’ di dolcezza a chi ne ha più bisogno durante questo periodo dell’anno,” ha dichiarato la presidente dell’Inner Wheel Serena Corridoni

, esprimendo il forte impegno del club nei confronti della comunità.

La Croce Rossa Italiana, sempre in prima linea per aiutare le persone in difficoltà, si occuperà di distribuire i panettoni alle famiglie beneficiarie. “La solidarietà è il dono più grande che possiamo fare,” ha sottolineato la responsabile della sede CRI di Ortona, Carla Caraceni, "E ringrazio di cuore la presidente e tutte le socie del Club Inner Wheel che in questi ultimi anni ci hanno costantemente supportato".

Un’iniziativa che dimostra come la sinergia tra associazioni possa fare la differenza, portando un messaggio di speranza e vicinanza a chi affronta le sfide più dure.