Brutta sconfitta della Victoria Cross

⚽️✍️Sconfitta pesante, ma troppo severa. Ora dobbiamo rialzarci. Il racconto dell’ultimo match

?Pres. Giampiero Misci: “Il risultato, è vero, è pesante. I tre goal di differenza tra noi e loro però non ci sono per niente.

Pronti-via e goal loro. Dopo due minuti perdiamo una pedina importante come Mazzarelli e nonostante tutto la recuperiamo. Fino a dieci minuti dalla fine siamo stati ancora in partita, ma un calo fisico non ci ha permesso di recuperare ancora il punteggio.

Bisogna resettare subito e pensare alla prossima trasferta, l'ultima del girone di andata”.

?Cronaca della gara

1’: Goal della Faresina.

5’: Cross di Rega per Manfredi che di testa manda alto di poco.

27’: Sugli sviluppi di un angolo De Luca sfiora il pareggio.

37’: Rega con un pregevole pallonetto beffa il portiere ospite ed è 1-1.

Nel secondo tempo, al 4’ ed all'8’, la Faresina va sul 3-1.

10’: Bilancia tira da fuori area, il portiere però gli nega la gioia del goal.

15’: Lo scatenato Bilancia dalla fascia pennella per De Luca che di testa accorcia le distanze.

Al 35’ ed al 43’ la Faresina chiude la pratica in contropiede.

?Tabellino

Victoria Cross Ortona2️⃣

(Rega, De Luca)

Faresina5️⃣

Formazione: RANIERI, DI CROCE (77’ HAMZA), MAZZARELLI (5’ MACCARONE ALBERTO, 56’ SCARINCI), GRAPPASONNO, LUCIANI, GUEYE, SCORPIGLIONE, MANFREDI, MARIANI, DE LUCA, REGA (53’ BILANCIA)

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo