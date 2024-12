La Conferenza sull'Intelligenza Artificiale a Ortona riscuote grande interesse

Sabato 7 dicembre, presso la Sala Eden di Ortona, si è svolta con grande partecipazione la conferenza intitolata "Conoscere e applicare l'Intelligenza Artificiale", organizzata da Massimo Cocciola, Sociologo e Responsabile della Provincia di Chieti dell'Associazione Nazionale Sociologi (ANS). L'evento ha avuto il patrocinio della Provincia di Chieti, del Comune di Ortona e dell'Ambito Distrettuale Sociale Ortonese.



La conferenza è iniziata con un momento sorprendente: la proiezione di un video tratto dal film "2001: Odissea nello spazio", che raffigura il supercomputer HAL 9000. Questo video ha offerto un'importante riflessione sul ruolo della tecnologia e sugli aspetti etici associati, sottolineando l'importanza di considerare le implicazioni etiche e i potenziali rischi nello sviluppo tecnologico.



Massimo Cocciola, noto per la sua ricerca sociologica sul pregiudizio in ambito scolastico pubblicata nel 2018 da Edizioni Menabò, ha introdotto i lavori della conferenza. La sua ricerca coinvolgeva 225 studenti delle scuole superiori di Ortona, valutando atteggiamenti e comportamenti verso diverse categorie di persone.



L'ANS si impegna a promuovere il ruolo del sociologo e a contribuire allo sviluppo delle scienze sociali, studiando sistematicamente la società, le relazioni sociali e la cultura. Questa conferenza, rivolta principalmente ai giovani, ha esplorato le potenzialità e le sfide dell'intelligenza artificiale (IA).



Negli ultimi anni, l'IA è diventata un argomento di grande interesse globale, con i media che ne discutono frequentemente per le sue applicazioni rivoluzionarie. La conferenza ha cercato di offrire una comprensione più profonda di questa tecnologia. Esperti del settore hanno condiviso le ultime innovazioni e riflettuto su come l'IA potrebbe influenzare il nostro futuro, affrontando vari aspetti della vita quotidiana, dall'automazione dei processi lavorativi alla personalizzazione dei servizi.



L'evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi studenti delle scuole superiori di Ortona, tra cui l'Istituto Nautico, Professionale, Commerciale, Liceo Scientifico e Classico. I ragazzi, particolarmente attenti e incuriositi dal tema trattato, hanno posto numerose domande ai relatori per approfondire gli aspetti legati all'intelligenza artificiale.



Gli interventi dei relatori sono stati:





Silvio Olivastri, AI & Data Science Manager, su "Introduzione all'Intelligenza Artificiale".

Massimo Cocciola, Sociologo ANS, su "Etica e Intelligenza Artificiale".

Antonio Maffei, Direttore ITS Academy di Lanciano, su "Prepararsi al futuro".

Antonella Colonna Vilasi, scrittrice e Responsabile del Centro Studi Intelligence, su "L'Intelligenza Artificiale applicata alla sicurezza".





L'intelligenza artificiale ha il potenziale di trasformare molti aspetti della nostra vita quotidiana, ma comporta anche sfide significative. Durante l'incontro, gli esperti hanno condiviso esperienze e conoscenze, offrendo una panoramica delle innovazioni più recenti e discutendo come l'IA stia già influenzando settori come la sanità, l'istruzione e i trasporti, e come potrebbe evolversi in futuro.



In conclusione, mentre l'IA offre enormi potenzialità per migliorare la nostra vita, è essenziale affrontare con attenzione le sfide che essa comporta. Solo attraverso un approccio equilibrato e informato possiamo sfruttare al meglio questa tecnologia rivoluzionaria per il bene della società.