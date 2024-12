Al Comunale di Ortona arriva la Faresina

Domenica 8 dicembre, alle ore 14.30, al Comunale di Ortona la Victoria Cross Ortona affronterà la Faresina, in quella che sarà la penultima gara del girone di andata.

✍️?IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA DODICESIMA GIORNATA

⏳⚽️Verso VICTORIA CROSS-Faresina

“Dopo la grandissima prestazione di domenica scorsa mi aspetto dai ragazzi che ripetano la stessa gara domani.

Siamo consci che affronteremo una squadra forte, è terza in classifica, ma sappiamo anche che ce la possiamo giocare con tutti come già abbiamo dimostrato ampiamente. E poi davanti al nostro pubblico non possiamo sbagliare.

Mercoledì scorso come società abbiamo fatto un regalo incredibile ai nostri ragazzi dandogli la gioia di incontrare il Pescara Calcio, domani sono loro che devono farci un bel regalo...”



