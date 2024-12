Il Comandante del CNA Carabinieri in visita alla Capitaneria di porto di Ortona.

Il Comandante del Centro Amministrativo Nazionale dell’Arma dei Carabinieri di Chieti, Generale di Brigata Baldassare Daidone ha visitato giovedì 5 dicembre la Capitaneria di porto di Ortona, dove è stato accolto dal Comandante, Capitano di Fregata Dario Ambrosino, e da tutto il suo equipaggio.

Durante la visita istituzionale, il Generale Daidone ha avuto modo di apprezzare l’organizzazione e le attività ordinarie che, quotidianamente, si svolgono nell’ambito di una Capitaneria di porto a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia dell’ambiente marino e per il rispetto della legalità lungo le coste ed in mare. L’incontro è stato poi l’occasione per presentare al Generale il porto di Ortona e le sue peculiarità, con le innumerevoli attività commerciali e industriali che vi si svolgono, ivi compresa l’attività di ricezione delle navi ONG per lo sbarco dei migranti, al cui regolare andamento la Guardia Costiera non fa mai mancare il suo fondamentale contributo in termini di supervisione e controllo.

Al termine della visita il Generale Daidone, che vanta “fiere” origini marinare, essendo originario di Trapani, ed appassionato di mare, ha espresso al Comandante Ambrosino un sentito apprezzamento per l’accoglienza dedicata, e soprattutto per il lodevole lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Capitaneria di porto al servizio della collettività.