La Sieco Service Akea Ortona Sfida Napoli tra le mura amiche

L'ultima gara casalinga del girone di andata è dietro l'angolo. Domenica primo dicembre arriverà ad Ortona la Gaia Energy Napoli e dopo di questa, una trasferta a Campobasso ed il turno di riposo in concomitanza con l'ultima prima del giro di boa.

La Gaia Energy Napoli è reduce da una vittoria di prestigio in casa della BCC Tecbus di Castellana Grotte. Due punti arrivati al tie-break dopo lunga ed entusiasmante lotta e che danno nuova linfa agli avversari che attualmente si trovano ad occupare, con i loro quattro punti, il decimo e penultimo posto in classifica. Quelli conquistati in Puglia sono stati punti importantissimi in ottica salvezza, quantomeno per il momento e, con una classifica così corta, di certo i partenopei arriveranno ad Ortona con tanta voglia di sorprendere ancora.

Vero è che la Sieco Service Akea Ortona sta attraversando un ottimo momento di forma e anche grazie al supporto del pubblico amico cercherà di continuare la striscia positiva di risultati. Coach Denora: «Napoli è una squadra con molte soluzioni che sfrutta durante tutto l'arco della gara. Una squadra che lotta e che quando inizia a difendere con efficacia diventa davvero un brutto cliente. Dobbiamo essere bravi a non lasciarci distrarre e tenere alto il livello del nostro gioco. Siamo in fiducia per quello che stiamo esprimendo e vogliamo alzare ancora l'asticella, mi piacerebbe vedere applicato quello che proviamo in allenamento così da ottenere un ulteriore step di crescita. Vorrei invitare Ortona al palazzetto. I ragazzi, per l'impegno ed il gioco messo in campo, meritano sempre più calore e vicinanza».

Soltanto due i precedenti tra le squadre ed entrambi sono stati vinti dalla Sieco Service Akea Ortona. Il primo con un rocambolesco 2-3 a Napoli mentre il ritorno è stato un "più tranquillo" 3-0 casalingo ma con parziali infiniti (25-22, 26-24, 30-28). Insomma, la Gaia Energy Napoli è una squadra tenace e di certo da non sottovalutare.

Si partirà dunque alle ore 18.00 di domenica 1° dicembre con la coppia arbitrale composta dalla Signora Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Abano Terme.