PREZIOSA VITTORIA DELL'ORTONA IN TRASFERTA A CASTELFRENTANO

Una vittoria che fa morale e classifica ma si può dire che l'Ortona vince ma non convince . E' chiaro che conseguire una vittoria in trasferta e su un campo in erba dove era difficilissimo giocare la palla per via della manutenzione approssimativa del terreno di gioco non e' mai facile soprattutto per chi e' abituato al campo sintetico come l'Ortona e quindi il detto che “ a caval donato non si guarda in bocca ” torna utile per giustificare la soddisfazione per la vittoria che e' frutto di tanta sofferenza ma col cinismo , arma micidiale in certe circostanze come oggi , si può vincere battaglie altrimenti difficilissime . La gara e' stata vinta col punteggio di 3-1 dai gialloverdi dell'Ortona ma onestamente la squadra di casa non meritava questo epilogo in quanto e' stata sempre in partita e posso dire che le occasioni migliori l'hanno avute loro e in discrete quantità ma la fortuna questa volta e' stata appannaggio dell'Ortona ma in altre circostanze ci ha penalizzato e quindi di buon grado apprezziamo la compensazione di oggi . La squadra di casa si e' battuta con coraggio e per certi versi e' stata dominante come gioco ma l'Ortona ha messo in campo cuore ed anima ed alla fine seppur con un pizzico di buona sorte e' riuscita a portare a casa l'intera posta in palio . Un elogio al Castelfrentano che non si e' dato mai per vinto e le ha tentate tutte ma l'imprecisione del proprio attaccante non gli ha permesso di concretizzare mentre gli attaccanti della compagine di Colussi come dicevo sopra cinicamente hanno sfruttato a dovere quelle capitate . Nel primo tempo la squadra ospite e' passata in vantaggio con Paravati che ha messo in rete sul filo del fuorigioco al 24' . Il Castelfrentano ha quasi sempre avuto il pallino del gioco ma ha peccato clamorosamente in fase realizzativa mentre l'Ortona mai come oggi ha capitalizzato al massimo con i propri attaccanti , nel pt con Paravati , nel st. al 22' con Rosati , e' la seconda rete consecutiva che il giovane attaccante mette a segno ed al 47' con il rientrante Pomilio che insieme a Bernabeo sono tornati all'ovile , sono due Ortonesi doc e subito hanno dato il contributo decisivo alla gara . La partenza di Criscolo e' stata ampiamente compensata da questi due rientri di spessore che sicuramente daranno il massimo per i colori gialloverdi al contrario del centravanti Criscolo che nel bel mezzo del campionato ha abbandonato la causa , certamente simili comportamenti danneggiano e non fanno onere a chi li mette in atto perchè le società inevitabilmente si trovano in difficoltà avendo pianificato tutt'altro ma per la circostanza forse e' un bene perchè abbiamo riportato all'ovile due bravissimi ragazzi oltre che ottimi calciatori . All'inizio della gara un attaccante del Castelfrentano ha subito un brutto infortunio , alui va un nostro in bocca al lupo e speriamo non sia nulla di grave .

Il momentaneo pareggio il Castelfretano l'ha messo a segno al 9' s.t su svarione del portiere e di Lieti che hanno gentilmente concesso l'opportunità all'attaccante avversario .

Comunque al di là di tutto la considerazione che ne traggo e' che i campionati hanno momenti particolari e queste vittorie alla fine possono fare la differenza , ecco perchè la sofferenza in certe gare sono la condizione indispensabile per fare propria la gara anche se non si esprime un gioco adeguato .

Domenica prossima la gara interna con il San Giovanni Teatino si preannuncia molto delicata e l'eventuale vittoria gialloverde la consacrerebbe come pretendente di dire la propria anche ai fini degli eventuali play-off .

Formazione Ortona

1-D'Angelo v. 6.5 un giovanissimo che quando viene chiamato si fa notare per la tranquillità che mette a proprio agio i compagni di squadra , una grande qualità .

2-Del Greco v . 5.5 alquanto incerto in alcune circostanze , cercare di giocare a tutti i costi il pallone con questo campo ballerino il più delle volte favorisce l'avversario .

3-Giancristofaro v. 5.5 anche lui come il collega incerto e titubante , non deve andare tanto per il sottile a volte fare rinvii perentori e' necessario .

4-Nevray v. 5.5 centrocampista leggero , non regge i raddoppi e la fisicità degli avversari .

5-Lieti v. 5.5 un errore in complicità col portiere costa una rete evitabilissima , da lui si aspetta altro .

6- Caporale v. 6 - The Wall e' sempre sul pezzo ma questa volta soffre pure lui .

7-Giandonato v. 5.5 il centrocampo e' sua materia dove si deve ergere per dare consistenza ala reparto , oggi sottotono e si e' visto , in questa zona il Castelfrentano ha dominato .

8-Schiedi v. 5.5 Poco incisivo , diversi errori sia in impostazione che in contenimento .

9-Paravati v. 6+ si e' battuto bene , si e' preso delle punizioni e ha segnato e sappiamo che le reti portano le vittorie.

10-Selvallegra v. 6 nel primo tempo impalpabile ma nel secondo e' cresciuto molto comunque sempre al di sotto di quello che conosciamo.

11-Rosati v. 6.5 e' la seconda rete di fila che mette a segno e conoscendolo dovremmo vederlo gasato per le prossime gare , non e' stato mai prolifico ma non e' mai troppo tardi , lui si trova spesso in posizione ottimale gli manca la convinzione , non vado oltre ma a me piace molto perchè apre varchi e spazia sul fronte d'attacco creando spazi per i compagni , forza Rosati credici .

20-Bernabeo v. 6.5 bentornato , felici di riaverlo perchè e' un generoso e combattente , uno sprono per tutta la squadra . Non ha segnato ma quando e' entrato si e' fatto sentire e divide la terza rete con Pompilio che ha segnato ma anche per merito suo .

19-Pompilio v. 6.5 bentornato anche a lui , si fa subito notare , ha accompagnato in rete un rimpallo procurato da Bernabeo ma bisogna anche farsi trovare al posto giusto e al momento giusto .

17-Napoletano v.6 sostituisce Nevraj e si fa notare per corsa ed impegno .

Allenatore Colussi Roberto v. 7 e' un allenatore che durante la settimana prepara la gara con dovizia e perizia , e' bravo a motivare e fa crescere i giovani , una garanzia .

Amerigo Gizzi