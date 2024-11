Nello stesso spazio con gli stessi spazi.

Dopo il brillante avvio della tre giorni curati dall'Associazione ETS-APS Donn.è, che dal 2012 opera sul territorio al contrasto della violenza di genere, proseguono gli appuntamenti in occasione del 25 novembre-giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso LO SPAZIO DE LECTIS in corso Vittorio Emanuele II. Ricordiamo che all'interno dello spazio si potrà visionare la mostra di ANARKIKKA, artista che con il suo linguaggio ironico e tagliente sottolinea l'importanza di un corretto linguaggio nella lotta alla violenza di genere che sarà ospite speciale lunedì pomeriggio.

Questi gli appuntamenti della giornata di lunedì 25 novembre, la mattinata sarà dedicata alle scuole che vorranno far visita alla mostra e dialogare al riguardo;

Ore 15:00 "Dedicato ai giovani" laboratorio di discussione sui temi della mostra coordinato dalla consulta giovanile di Ortona;

Ore 16:30 laboratorio per bambini/e, 4/8 anni di età, "Letture libera da stereotipi" diretto da Francesca Di Paolo e Elena Rega;

Ore 18:00 Incontro con ANARKIKKA autrice della mostra e del libro "Non chiamatelo raptus", modera l'avv.ta Francesca Di Muzio.

Le operatrici del centro antiviolenza Donn.è saranno presenti nello spazio per accogliere e supportare le richieste delle donne.