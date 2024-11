Mister Leonelli per tornare a vincere

✍️?IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA OTTAVA GIORNATA,

⏳⚽️Verso VICTORIA CROSS-Villa Santa Maria

“Domani si apre un nuovo capitolo della nostra stagione. Ultimamente ho visto i ragazzi spenti. Non si divertivano più e tutto questo mi ha ferito profondamente.

Bisogna tornare a sorridere perché questa squadra tra le varie virtù ha quella del sorriso e non deve assolutamente andare perso. Divertendoci arriveranno anche i risultati.

Domani in panchina tornerà il mio amico Pasqualino che di questa squadra ne è stato il mister per ben sei campionati, poi per motivi di salute ha dovuto farsi da parte altrimenti sarebbe diventato sicuramente il Ferguson del Victoria Cross Ortona.

Vediamo che succederà in questa partita e poi tutti insieme valuteremo il da farsi.

Domani invito tutti i nostri tifosi a venire allo stadio in massa perché questo è il momento di starci vicino ed incitare i nostri ragazzi.

Noi la chiesa l'abbiamo riportata al centro del villaggio e ora non ci resta che tornare a sorridere”.

~Giampiero Misci.



#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo