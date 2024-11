In mattinata grave incidente in Viale Europa ( SS in Zona Lido Riccio ) - Conducente e trasportata in codice rosso all'ospedale SS Annunziata di Chieti

Questa mattina verso le ore 11,50 a Ortona , in zona Lido Riccio. e precisamente in Viale Europa all' intersezione con la strada che porta a c.da Feudo, Arielli e Tollo,

il conducente di una fiat Panda di 41 anni, T.M. residente a Ortona, con a bordo una minorenne, per cause ancora in fase di accertamento, mentre procedeva in direzione Ortona, ha perso il controllo il controllo del mezzo finendo rovinosamente contro la recinzione di un'abitazione .

In brevissimo tempo sono giunti sul posto una pattuglia della polizia locale, i vigili del fuoco oltre a due auto ambulanze.



Entrambi, il conducente e la trasporta, sono stati condotti all' ospedale clinicizzato ss Annunziata di Chieti in codice rosso.



In fase di ricostruzione la dinamica dell 'accaduto, da parte degli operatori della polizia locale intervenuta.