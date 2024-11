La Sieco Akea con il "focus" su Lagonegro. Si gioca in trasferta, domenica alle 18.00

Dopo quella in Sicilia, dove la Sieco Akea ha trovato il primo successo stagionale da tre punti, gli Impavidi si preparano ad un'altra trasferta. Questa volta la direzione impostata sul navigatore del pullman è Marsicovetere, in provincia di Potenza dove, ad attendere la truppa guidata da Coach Denora ci sarà la Rinascita Lagonegro.

Potentini reduci da una sconfitta per 3-1 in casa della forte JV Castellana Grotte, occupano attualmente il sesto posto in classifica con tre sconfitte ed una sola vittoria. Al contrario, la Sieco Akea Ortona, vanta una sconfitta e tre vittorie, l'ultima in casa dell'Avimecc Modica che è valsa tre punti.

Un roster di indubbio spessore, quello della Rinascita Lagonegro che vanta al suo interno giocatori cosiddetti di categoria superiore come il due volte ex Sieco Diego Cantagalli, gli schiacciatori Marco Panciocco e Stefano Armenante, il centrale Andrea Pegoraro. Si continua con l'altro ex Ortona, il centrale Gabriele Tognoni e il palleggiatore Federico Bonacchi. C'è ancora un atleta tra le file di Lagonegro che in passato ha indossato la casacca ortonese. Si tratta del libero Gianmarco Vindice.

Coach Denora: « Veniamo da una buona settimana di lavoro, carica di entusiasmo e incentrata ad alzare la nostra qualità di gioco. Una settimana con il focus puntato su Lagonegro, squadra di cui non bisogna guardare i risultati. Vengono da una serie negativa, ma la rosa è di tutto rispetto con nomi importanti per la categoria e un tecnico che l'ha anche vinta. Inoltre conosco molto bene l'ambiente e la società e so come riesce a compattarsi nei momenti difficili. Ci aspetta un altra gara tosta sotto l'aspetto tecnico e agonistico. Dal canto nostro, abbiamo già dimostrato di non voler mollare anche quando la situazione è delicata. sul piano del gioco siamo in crescita e mi aspetto un ulteriore step in avanti.»

I precedenti tra le due squadre vedono un equilibrio quasi perfetto, con la Sieco Akea Ortona che però ne ha vinta una in più rispetto all'avversaria: Cinque le vittorie ortonesi contro le quattro di Lagonegro.

Ad arbitrare l'incontro, i signori Palumbo Cristian (Cosenza) e Resta Giuseppe (Galatina). Si torna a giocare all'orario canonico quindi pronti davanti al teleschermo alle ore 18.00 di domenica 10 novembre.

Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming direttamente dalla Home Page del sito della Sieco Akea Ortona (https://impavidapallavolo.it).