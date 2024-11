Chiusura sottopasso ferroviario di Contrada Foro

Da mesi si discute sulla problematica attinente al sottopasso ferroviario in località Contrada Foro nel Comune di Ortona.

Anche su Ortona Notizie si è parlato spesso di questo problema, addirittura trasmettendo una diretta lo scorso 8 luglio in cui insieme agli abitanti della frazione Foro esponevo delle criticità.

Difatti il sottoscritto era stato già delegato dai residenti della suddetta Contrada, anche tramite una raccolta firme allegata ad un'istanza protocollata a mezzo PEC presso il Comune nell'agosto scorso, in cui si richiedeva la pulizia del sottopasso dall'ammasso terroso accumulato dalle piogge e la riparazione della condotta idrica che causava uno sversamento d'acqua.

Ebbene dopo vari interventi di pulizia del sottopasso, due giorni fa è stata realizzata una barriera in cemento ed acciaio disposta dalle Ferrovie dello Stato per non consentire in nessun modo l'accesso nel sottopasso, in quanto opera prettamente idraulica non adibita al transito neppure pedonale.

Fermo restando il rispetto delle norme e delle disposizioni di legge attuate nel sottopasso, i residenti di Contrada Foro ora lamentano delle criticità connesse alla chiusura definitiva del sottopasso, soprattutto da parte della famiglia che abita nella casa ad esso adiacente.

I residenti di Contrada Foro, pertanto, mi hanno nuovamente delegato a rappresentarli per un incontro con il Commissario Prefettizio (a cui ho già inoltrato una richiesta via mail per fissare un appuntamento) al fine di individuare una soluzione a questo annoso problema che perdura ormai da anni.

Avv. Domenico Barbone Paolini