Perde ma non demerita il Victoria Cross Ortona

⚽️✍️Trasfera amara a Gissi: il racconto del presidente Misci.

“Un primo tempo impalpabile quello giocato dalla nostra squadra e chiuso, fortunatamente, solo sul 2-0.

Nel secondo tempo, soprattutto nell’ultimo quarto d'ora, abbiamo giocato da squadra e avremmo potuto riaprire una gara, ma purtroppo ciò non è bastato per evitare la sconfitta. Bisogna ripartire da quell'ultima parte di gara dove abbiamo messo alle corde la capolista del girone”

CRONACA

Al 17’ il Gissi va in vantaggio sugli sviluppi di un fallo laterale con la nostra difesa a dir poco imbambolata.

Al 20’ raddoppio dei locali con un eurogol da fuori area.

Al 44’ un tiro dell' attaccante di casa va prima su un palo e poi sull'altro.

Nel secondo tempo tre nitide occasioni per riaprire la gara.

All'81’De Luca, a colpo sicuro, da posizione defilata prende il palo, sulla respinta si avventa Rega che, incredibilmente, spara alto.

All’83’ lo stesso Rega di testa non sfrutta un delizioso assist di Vitellone.

All'87’ l'occasione più limpida capita sui piedi di Vitellone che a porta completamente sguarnita riesce a divorarsi un goal praticamente già fatto.

Prossima gara, domenica 10 novembre, ore 17.30. Al Comunale di Ortona arriverà la vice capolista Villa Santa Maria.

IL TABELLINO

Gissi2️⃣

VICTORIA CROSS0️⃣

HJSAY, DI CROCE (46’ VITELLONE), GRAPPASONNO, MAZZARELLI, SCORPIGLIONE, MACCARONE ALBERTO (80’ TUCCI ), TELLA (75’ REGA), BUZZELLI (37’ MARIANI), HAMZA (68’ CANTELMI), DE LUCA, LUCIANI.

