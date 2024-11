Giovedì prossimo il Comitato per Ortona Sasi Class Action terrà un convegno sul tema alla sala Eden dalla ore 17 in poi .

Presentazione della dott.ssa Nicoletta Caraceni . Ci saranno ben quattro relatori . Tre avvocati saranno a disposizione e illustreranno come si può aderire all'eventuale causa legale .

Amerigo Gizzi