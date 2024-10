La Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon lanciata verso un altro successo

Si attende soltanto lo scoccare delle 9:00 di domenica 27 ottobre: a quell’orario, dal porto di Ortona, il via ufficiale alla Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon che avrà il suo degno epilogo a Fossacesia Marina dinanzi il parco comunale della Baya Verde.

La gara podistica, giunta alla seconda edizione e certificata Bronze FIDAL, si sviluppa interamente sulla Via Verde (chiusa ai ciclisti e ai pedoni nella fascia oraria 8:30 – 12:00).

Un evento che si avvia a frantumare il record dello scorso anno in virtù delle 1.100 adesioni pervenute. Un traguardo ottenuto con dedizione, entusiasmo ed energia dagli organizzatori di Podisti Frentani e dalla BCC Abruzzi e Molise che hanno sposato e condiviso il progetto con la Provincia di Chieti e con i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia.

Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani: “Lo scorso anno fu un successo al primo colpo e la seconda edizione ha dato una risposta davvero straordinaria con un migliaio di podisti che correranno senza staccare lo sguardo sulla meravigliosa Costa dei Trabocchi. Il fatto che siano arrivate iscrizioni da più parti d’Italia è segno di come la manifestazione abbia conquistato in poco tempo il gradimento a livello nazionale. Questo ci fa enormemente piacere e ci ripaga del lavoro che abbiamo svolto nel dietro le quinte, per continuare la strada che abbiamo tracciato insieme alla BCC Abruzzi e Molise”.

Una mezza maratona non può fare a meno dei cosiddetti “pacers”, il cui compito è quello di aiutare gli atleti ad approcciare al meglio l’economia della gara, cadenzando il passo e motivandoli nei momenti di difficoltà (1h30, 1h40, 1h50, 2h00 e 2h15 i riferimenti).

Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 26 ottobre dalle 12:00 alle 20:00 presso il Parco dei Priori a Fossacesia (San Giovanni in Venere) e la mattina di domenica 27 dalle 6:30 alle 8:00 presso lo stand del comitato organizzatore al porto di Ortona.

Confermato il servizio di bus navetta di collegamento tra Fossacesia Marina (zona arrivo) e il porto di Ortona (partenza) nella fascia oraria tra le 6:15 e le 7:30, viceversa il servizio sarà in vigore fino alle 14:00. Presso la sede di partenza, entro le 8:15 è garantito il servizio del rilascio delle borse degli atleti che saranno trasportate al punto di arrivo.

Non mancheranno momenti emozionanti a suon di musica, con la presenza sul percorso di gruppi musicali e deejay, all’insegna dell’allegria più genuina, per accompagnare il ritmo dei podisti fino al traguardo.

Grazie al Liceo Artistico Palizzi di Lanciano è stata realizzata la medaglia da consegnare agli atleti che completeranno la gara come “finisher”. Una medaglia che simboleggia l’Abruzzo con i suoi simboli iconici: la Presentosa, le montagne, il mare e il trabocco. E sempre dai ragazzi del liceo sono stati realizzati i trofei da assegnare ai primi tre assoluti uomini e donne.

Al termine della mezza maratona un po’ di sollievo con i massaggi defaticanti presso uno stand appositamente allestito in prossimità del traguardo. Il ricco ristoro e le premiazioni sul palco centrale chiuderanno in bellezza una domenica dalle infinite emozioni per chi corre e per il pubblico presente.

Per info generali e regolamento si può consultare il sito dedicato dell’evento Home Page - Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon (podistifrentani.it)