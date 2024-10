Le dirette degli eventi

Venerdì 17 ottobre 2024 ore 17:57

Dalla Sala Eden di Ortona per la 40esima edizione del Premio “V. Frixa”, evento organizzato dal Rotary Club Ortona.

Saranno premiati gli studenti più meritevoli diplomatisi la scorsa estate dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado, e si avrà modo di condividere le esperienze con i “vecchi” vincitori del Premio, per scoprire come la loro vita professionale è cambiata da allora.

Ad allietare l’atmosfera, ci saranno gli studenti del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto, il tutto con ospite d’onore il Governatore del Distretto 2090, Massimo De Liberato.

