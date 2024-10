Cocente sconfitta per la Victoria Cross Ortona

⚽️✍️Arriva la seconda sconfitta stagionale. Il racconto del presidente Misci.

“Nel giorno del ricordo di Bruno che abbiamo omaggiato con striscioni (fatti impeccabilmente dal nostro amico Emiliano Osti), maglietta, minuto di raccoglimento e lutto al braccio, è andata in scena la peggiore versione della Victoria Cross Ortona.

E tutto ciò mi è dispiaciuto molto, si può anche perdere ma farlo senza mettere quella cattiveria agonistica, facendo da sparring partner al San Buono, questo non l'ho proprio digerito.

Ora abbiamo due settimane per resettare (domenica prossima non si gioca) e trovare soluzioni.

Non ci dobbiamo abbattere anche perché venivamo da una splendida partita la settimana scorsa, ma continuare a lavorare, tutti insieme, per trovare le soluzioni anche perché la classifica è corta e con una vittoria ti puoi ritrovare nella parte alta della classifica.”

CRONACA DEL MATCH

Al 41’, su un tiro da fuori area del San Buono, il nostro portiere non trattiene e l'attaccante ospite da due passi porta in vantaggio la sua squadra.

Al 44’, su un cross dalla fascia di Scorpiglione, De Luca a botta sicura da pochi passi calcia addosso al portiere che si salva in maniera fortunosa.

Nel secondo tempo, a cavallo tra il decimo minuto e la mezz'ora, grazie a delle nostre ingenuità difensive, il San Buono chiude la contesa e va sullo 0-3!

Al 36’ goal della bandiera firmato De Luca (al suo quinto sigillo stagionale).

In pieno recupero arriva il poker della squadra ospite.

IL TABELLINO

VICTORIA CROSS1️⃣

⚽️Emanuele De Luca

SAN BUONO4️⃣

HYSAJ, DI CROCE (54’ PACACCIO ANDREA), GRAPPASONNO (80’ REGA), MAZZARELLI, SCORPIGLIONE, GUEYE, D'AMELIO, BUZZELLI (54’ MARIANI), DE LUCA, LUCIANI, HAMZA (54’ CANTELMI)

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo