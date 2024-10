La carovana dell'autonomia urbana . - SarÃ  presentato il sistema Letismart per rendere le cittÃ  piÃ¹ inclusive.

Mercoledì 23 ottobre 2024 il Consiglio Regionale d'Abruzzo e la Sezione Territoriali di Chieti dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) organizzano un evento finalizzato a portare un concreto aiuto, con una serie di soluzioni tecnologiche e documentari per migliorare l'autonomia in ambiente urbano dei disabili visivi. L’UICI ha condotto un grande lavoro di ricerca e sviluppo di nuove tecniche, in collaborazione con prestigiose realtà imprenditoriali e sociali che hanno compreso le esigenze e si sono affiancate per migliorare l'autonomia urbana delle persone non vedenti ed ipovedenti aumentandone la sicurezza e riducendone i rischi negli spostamenti.

Durante l’ incontro aperto a soci ed autorità verranno presentati e resi fruibili

I risultati di anni di ricerca e impegno da parte dei tanti che hanno lavorato per sviluppare strumenti, soluzioni e pubblicazioni che possono agevolare chi progetta e realizza e soprattutto coloro che devono vivere in ambiente urbano sicuro e maggiormente accessibile.

Sono stati invitati a partecipare, ed hanno dato la loro adesione; disabili visivi, volontari, rappresentanti politici e tecnici delle realtà comunali, provinciali e regionali, i gestori degli impianti semaforici, le aziende sanitarie, le aziende di trasporto urbano, gli ordini professionali di architetti ed ingegneri al fine di coinvolgere tutti coloro che a vario titolo sono o rappresentano un elemento fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.

Saranno presenti anche i rappresentanti dei Lions Club e Leo Club del territorio provinciale in quanto firmatari di un protocollo d'Intesa con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per la diffusione del sistema di autonomia urbana LETIsmart su tutto il territorio nazionale.

Nel corso dell’incontro sarà presentato a cura dell'ingegner Marino Attini, ipovedente e componente della Direzione Nazionale dell’UICI, il sistema LETIsmart da lui stesso ideato e realizzato insieme alla ditta Scen. Trattasi di una soluzione tecnica semplice da installare e da usare ma di altissima affidabilità e livello tecnologico, risultato di oltre 6 anni di ricerca e sviluppo, con la fattiva partecipazione di un gran numero di disabili visivi che lo hanno profilato e affinato sulle proprie esigenze, Tale sistema oggi rappresenta lo standard scelto dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per essere installato sul territorio nazionale creando una rete che possa migliorare l'orientamento urbano delle persone con deficit visivo, affiancandosi ed integrandosi perfettamente ai tradizionali sistemi come tattilo plantari a pavimento, mappe tattili, bastone bianco e cani guida.

Nel corso dell'incontro verranno illustrate le principali caratteristiche del sistema LETIsmart e dimostrato praticamente la funzione per aiutare l'autonomia dei minorati della vista in ambiente urbano.

Un kit di LETIsmart sarà donato alla sezione UICI di Chieti per essere installato sul portone di ingresso così da poter fare individuare ai non vedenti muniti dello stesso dispositivo il punto esatto di ingresso alla sede.



Sempre nel corso dell’incontro sarà fatto dono agli ospiti presenti un libro dal titolo “"LA CITTÀ DEL PRESENTE “ realizzato dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, gruppo di lavoro Vita indipendente,

Il volume contiene preziose indicazioni e suggerimenti agli uffici preposti alla progettazione, offrendo la massima collaborazione su come progettare al meglio una città accessibile.

Infine saranno presentati i risultati di una ricerca condotta per due anni in sinergia tra UICI e l'azienda Target srl grazie alla quale sono stati realizzati degli occhiali e dei copri occhiali, eleganti e nello stesso tempo efficaci per migliorare la visione e ridurre i riflessi e abbagliamenti per soddisfare al meglio le diverse patologie legate alla ipovisione.

L'incontro che ha avuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Chieti si terrà presso la sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino alle ore 9:30.