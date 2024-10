Trasferta dura per la Victoria Cross Ortona

✍️ IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA QUINTA GIORNATA

⏳⚽️Verso Trigno Celenza-Victoria Cross Ortona

“Dopo la prima vittoria di domenica, seppur sofferta, ci attende una trasferta che definire tosta è un eufemismo.

Tosta perché è la trasferta più lunga del campionato e perché loro nelle due gare interne hanno fatto già sei punti.

Bisogna andare lì a fare risultato perché la classifica è molto corta e una vittoria ti può far fare il salto di qualità mentre una sconfitta ti può riportare nel baratro.

Domenica scorsa ho visto la squadra in crescita e che ha lottato fino alla fine credendoci, portando a casa la vittoria all’ultimo respiro.

Domani però dobbiamo fare uno step in più se vogliamo uscire indenni dal campo di Celenza e trascorrere un bel weekend. L’entusiasmo che mettono in ogni allenamento i ragazzi mi fa essere sempre fiducioso nei loro confronti.”

~Giampiero Misci.



#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzoDopo