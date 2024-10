Destra Sociale: piena collaborazione con Fratelli D’Italia per le amministrative comunali 2025

Il coordinatore Regionale Destra Sociale Abruzzo, Massimo Tatone dopo aver ascoltato gli amici di Fratelli D’Italia Ortona si è aperto un tavolo tecnico e di confronto. Nelle elezioni amministrative 2022 Destra Sociale scendeva in campo come gruppo “Ortona Sociale” dando un pieno appoggio al candidato sindaco Angelo Di Nardo, e nelle regionali la stessa Destra Sociale dava l’appoggio al candidato Dott. Franco Vanni.

Da entrambi i gruppi anche quando nel 2023 Destra Sociale usciva fuori ufficialmente come associazione confederata in Fratelli D’Italia, c’è sempre stata una forma di rispetto e collaborazione. Durante l’amministrazione comunale Castiglione più volte il consigliere Angelo Di Nardo portava anche in consiglio comunale domande e proposte da parte di Destra Sociale, e lo ringraziamo pubblicamente.

Visto quindi la stima reciproca Destra Sociale esprime sin da oggi la sua collaborazione nei confronti di Fratelli D’Italia, con un tavolo tecnico aperto. Dando quindi precisione su alcune vecchi comunicati stampa che Destra Sociale fin a oggi non aveva dichiarato la sua collaborazione con nessuno, ma solo oggi dichiariamo ufficialmente sentiti anche i vertici nazionali la nostra piena collaborazione con Fratelli D’Italia per le amministrative comunali 2025.



La segreteria regionale

Destra Sociale Abruzzo