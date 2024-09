SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA CON UNA CINQUINA - L'ORTONA STA CARBURANDO

la prima vittoria di campionata in casa era attesa e oggi si e' concretizzata con una splendida cinquina . Dopo la vittoria in quel di Casale ci voleva una conferma e questa e' arrivata anche se alcune lacune riscontrate domenica scorsa si sono ripetute anche oggi . Intanto però godiamoci appieno lo spettacolo dei cinque goals messi a segno dai gialloverdi che oltre ai tre punti fanno molto morale e fa consapevolezza dei propri mezzi , una cosa e' avere una buona compagine sulla carta e un'altra e' quando questa si manifesta con i risultati in campo e sembra che effettivamente cio' che si supponeva si sta palesando con i punti conquistati .

Dopo un inizio di campionato incerto si comincia ad ammirare i pregi e a pesare i difetti e questo non fa che indurre a lavorare su ciò che effettivamente in almeno queste due ultime gare si e' notato . Domenica scorsa in quel di Casale abbiamo assistivo ad un'Ortona dai due volti , uno bello e brillante e spavaldo in alcuni momenti ed a un altro con parecchi difetti , il primo fra tutti e' stata la perdita di concentrazione e il deficit portato dai numerosi cambi che probabilmente hanno inciso più di quello che si pensava , infatti si e' assistito ad un finale di gara , circa 25' , in cui il Casale ci ha messo alle strette e dopo essere pervenuto ad accorciare ha sfiorato anche il pareggio . Nessuno vedendo un primo tempo così schiacciante come occasioni da rete e due siglate poteva prevedere un finale di gara così deludente .



Ebbene anche oggi si e' ripetuto lo stesso copione forse in maniera ancora più accentuata ed onestamente questo ha lasciato molte perplessità ai tifosi che non riescono a capire come una squadra possa cambiare faccia , in peggio , così repentinamente ed in modo così accentuato .

Il primo tempo della squadra di Lalli e' stato esemplare , schiacciante la supremazia in tutti i reparti , la forza fisica e l'agonismo messi in campo dai gialloverdi e' stato soverchiante e totale . le tre reti di scarto con cui e' finita la prima parte di gara e' sembrata poca cosa rispetto a quanto prodotto . All'inizio del secondo tempo il Bucchianico nella prima incursione segnava il suo primo goal ma subito dopo l'Ortona con una doppietta di Criscolo metteva in carniere ben 5 reti . Gli ospiti in balia dei casalinghi rimanevano in dieci per un'espulsione di un proprio giocatore e quindi ci si aspettava un dominio fino alla fine invece come e' successo a Casalbordino i gialloverdi parevano appagati , hanno cominciato a camminare anzichè a correre e complici anche i molti cambi che hanno snaturato gli equilibri tra i reparti hanno permesso al Bucchianico di rialzare la testa e di accorciare ancora segnando altre due reti e portandosi sul risultato di 5-3 e sfiorare in un altro paio di circostanze altri goals .

Onestamente il calo così evidente e “ catastrofico ” contro una compagine chiaramente inferiore ed per giunta in dieci uomini non era nell'ordine delle cose ma il grave e' che si e' ripetuto con l'aggravante di partire da un 5-1 e fra le mura amiche . Insomma voglio sottolineare queste marcate mancanze perchè ho l'impressione che la compagine Ortonese possa giocarsi fino in fondo le carte per arrivare quantomeno a disputare i play-off ma queste pause riscontrate devono essere eliminate e avere la consapevolezza che le gara durano 90 ‘ e solo allora ci si può rilassare . Spero quindi che queste due gare servano a catechizzare gli ortonesi che la durata delle gare devono essere vissute sempre col massimo impegno per non dare la possibilità all’avversario di rialzare la testa . I marcatori da parte dell'Ortona sono stati nel pt. Lieti , Rosati e Schiedi con una rete a testa , nel secondo tempo invece la doppietta splendida per esecuzione e freddezza di Criscolo che si segnala davvero come un goleador di livello .

Formazione Ortona

1-De Deo v. 6 poche colpe ma i tre goals pesano comunque .

2-Giancristofaro v. 6.5 fa il suo e finche rimasto in campo si fa sentire

3-Del Greco v. 6 poco attivo a supporto dell'attacco , bene in difesa

4-Giandonato v. 7 fino a chè ha giocato concentrato ha dominato ma anche lui ha tirato i remi in barca da un certo momento in poi ed e'stato protagonista anche di un fallo che poteva costargli caro , a che pro mi chiedo e gli chiedo .

5-Caporale v. 6.5 Una sicurezza , insieme a Lieti forma una coppia di livello .

6-Lieti v. 7.5 il suo gol di ottima fattura ha sbloccato il risultato ed e' sempre importante , avevo auspicato domenica scorsa che tornasse al goal , quelli fatti da un difensore valgono doppio.

7-Criscolo v.8 e' avvezzo alle doppiette ed e' una garanzia in avanti , se la squadra trova equilibrio e voglia di giocare per tutta la gara e' quasi garantito che una rete la facciamo e questo dovrebbe dare corroborante in ogni momento delle gare anche le più difficili . Tranquilli tanto un goal lo facciamo .

8-Majo v. 6.5 e' un ragazzino di 19 anni , si batte con ardore e non sfigura , peccato che non ha sfruttato a dovere un'ottima occasione , ma su orestazioni così ci metto la firma.

9-Rosati v.7 finalmente torna al goal dopo molto tempo , segnare per un attaccante e' il carburante necessario ed indispensabile .

10-Selvallegra v. 7 si ricomincia a vedere il giocatore dello scorso anno , tempo un paio di settimane e tornerà a contribuire con i suoi goals a far crescere tutta la squadra.

11-Schiedi v.7 torna a segnare ed e' una bella notizia , e' un giocatore importante .

Allenatore v. 6 Indubbiamente la sua compagine nello schieramento che entra in campo fa vedere cose buone e a tratti ottime , da un punto in poi però la compagine sembra perdere la tramontana in modo inaspettato e preoccupante . Sono sicuro che lavorerà molto su questo per evitare cali di concentrazione .

Amerigo Gizzi

