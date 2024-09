Casi di Dengue, le planimetrie dell'intervento urgente di disinfestazione in corso.

Con una nota della ASL 02 Lanciano-Vasto Chieti – Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene epidemiologica e sanità pubblica è stata comunicata al Comune di Ortona

la presenza di un presunto focolaio autoctono di casi umani di Dengue sulla base dei dati di sorveglianza entomologica raccolti dall'IZS di Teramo nello stesso comune e del riscontro della presenza del virus Dengue su due pool di zanzare.



Per prevenire la malattia infettiva, trasmissibile all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, il Comune di Ortona ha deciso estendere l'intervento urgente di disinfestazione già in corso (interventi adulticidi e larvicidi) anche nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale (aree verdi di scuole, centri anziani, ospedali, parchi pubblici, cimiteri, giardini, ecc.) e nelle proprietà private (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.) presenti nelle aree non inferiori a 200 metri di raggio calcolate dai numeri civici dove sono state riscontrati i casi per almeno tre giorni consecutivi.

È stata pertanto adottata un'ordinanza contingibile e urgente da parte del Commissario straordinario, al fine di attuare immediatamente gli interventi indicati.



Il trattamento , inizialmente previsto per il 28 , 30 settembre e 01 ottobre

, come si apprende in una nota diramata dal Comune , è stato esteso.

Il primo trattamento, fatto il 28 settembre,

verrà ora ripetuto durante la notte del 29, a partire dalle ore 00:00 fino alle 05:00, per poi proseguire la notte del 30 settembre e del 1 ottobre, sempre da mezzanotte alle cinque, in via Costantinopoli, via Roma e via Cervana e nelle aree pubbliche potenzialmente interessate.



Queste le planimetrie rese note con l'ordinanza commissariale :

Queste le disposizioni riportate nell' ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 30 del 28/09/2024

( clicca qui per scaricare l'ordinanza >> https://www.comune.ortona.ch.it/it/documenti/casi-di-arbovirosi-da-virus-dengue-provvedimento-contingibile-ed-urgente-di-disinfestazione

• alla ditta ECOLAN SPA, di estendere ’intervento urgente di disinfestazione richiesto con note prot. n. 37620 e prot.n. 37619 del 27/9/2024 sopracitate (interventi adulticidi e larvicidi) anche alle aree pubbliche dell’intero territorio comunale (aree verdi di scuole, centri anziani, ospedali, parchi pubblici, cimiteri, giardini, ecc.) particolarmente interessate alla presenza del vettore e nelle proprietà private (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.nonchè nei locali adibiti a garage limitatamente al condominio di via Roma indicato nella sopracitata nota del Comune) presenti nelle aree già individuate all’interno delle soprarichiamate note e indicate nell’ allegate planimetrie (aree non inferiori a 200 metri di raggio calcolate dai numeri civici segnalati), secondo le modalità riportate nell’Allegato 10 del Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025, entro le 24 ore e per almeno tre giorni consecutivi. • a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree sopraspecificate e meglio definite nelle planimetrie allegate di consentire : -l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc. e locali adibiti a garage limitatamente al condominio di via Roma );