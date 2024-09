Ancora un pareggio per la Victoria Cross Ortona

L’esordio in casa e il primo punto davanti al nostro pubblico. Il racconto del presidente Misci.

“Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni è andata in scena una partita combattuta.

Pronti via e il Draghi San Luca passa in vantaggio su calcio di rigore. Traversa su calcio di punizione e sulla respinta l'attaccante ospite si procura un calcio di rigore che viene realizzato.

Passano pochi minuti e la squadra ospite da fuori area colpisce un altro legno: palo clamoroso.

La nostra squadra è sotto shock, ma i Draghi non ne approfittano e si divorano altri due goal, di cui uno a porta vuota.

Il primo tempo si chiude con la squadra ospite fortunatamente in vantaggio di un solo goal.

Nel secondo tempo ci ricordiamo che la partita è già iniziata da un po' e la pareggiamo al terzo minuto su uno splendido cross di Bilancia, con il rapace bomber De Luca che di testa realizza il suo secondo goal stagionale.

Le squadre provano a fare di tutto per vincerla ma quando non ci si riesce è meglio non perderla.

Il cammino è ancora lungo, c'è ancora molto da lavorare e pensare alla prossima trasferta di Fossacesia.”

IL TABELLINO

VICTORIA CROSS ORTONA 1

Emanuele De Luca (3’ st)

Draghi San Luca 1

Moreno Del Roio (3’ pt)

HYSAJ, MAZZARELLI, PACACCIO ANDREA, TELLA (54’ GUEYE ), GRAPPASONNO, LUCIANI, VITELLONE (80’ TUCCI), D'AMELIO, DE LUCA, BILANCIA (88’ SANTOLERI), HAMZA (75’ DI CROCE).