FINE INGLORIOSA DELLA DIRIGENZA DEL CIRCOLO PD DI ORTONA- COMPLETAMENTE AZZERATA

La dirigenza del Circolo PD di Ortona non esiste più , i suoi componenti sono stati completamente azzerati , le voci di corridoio dei giorni scorsi sono risultate veritiere e l'era Franco Musa come segretario e' giunta al capolinea .

Certamente quando si arriva al Commissariamento non e' mai cosa piacevole ma evidentemente le vie pacifiche , esempio dimissioni , che sarebbero state una procedura meno “ cruenta ” non e' stata seguita e si e' preferito andare allo scontro che inevitabilmente ha portato ad un esito che sa di sconfitta e questo non mi fa assolutamente piacere ma credo che c'era già la consapevolezza di chi le ha effettuate che l'unico provvedimento prevedibile e scontato sarebbe stato il Commissariamento .

Il Commissario come avevo già annunciato qualche giorno addietro e' il Sindaco di Tollo Angelo Radica ma quello che fa più “ scalpore ” e' la nomina dei due vice Commissari che sono Michele Bomba e Maria Zannini che erano fra i 14 dissidenti del direttivo che si sono dimessi in netto contrasto al segretario Franco Musa che praticamente ha decretato la sua caduta .

Credo che l'ufficialità non ci sia ancora ma le notizie “ sotto semaforo ” in politica diventano cose certe in brevissimo tempo .

Amerigo Gizzi