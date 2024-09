"Di corsa nella storia" - quarto trofeo Ortona Challenge , domenica 6 ottobre dalle 9 in Piazza San Tommaso a Ortona

Anche quest'anno l'Asd Ortona for Runners, insieme alla Onlus Crossraods Ortona, organizza il 6 ottobre 2024, la gara podistica "Di corsa nella storia" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione con il comune di Ortona e il patrocinio, per la prima volta, dello Stato Maggiore della Difesa.

Per il 2024 la gara commemora il 65° anniversario della concessione dalla Presidenza della Repubblica della Medaglia d'Oro al Valor Civile la cui motivazione in parte, recita: "sopportava coraggiosamente, in occasione dell'ultimo conflitto, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la perdita di 1314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale e edilizio". La battaglia tra gli alleati appartenenti alla 1^ divisione canadese e i tedeschi fu così cruenta e combattuta "casa per casa" da essere definita da Churchill la "Stalingrado d'Italia".

Il 6 ottobre vedrà i podisti iscritti intraprendere un circuito cittadino di 8,5 chilometri attraverso un percorso da ripetersi tre volte (1 volta per i non agonisti che volendo potranno farla comunque tutta) che toccherà i punti più suggestivi della martoriata cittadina abruzzese e punto estremo orientale della linea Gustav del 1943.

La corsa intende anche quest'anno assumere un contesto internazionale perchè l'organizzazione ha esteso gli inviti al personale dell'ambasciata canadese di Roma insieme a quello delle altre ambasciate del Commonwealth (inglesi, indiani, neozelandesi, sudafricani e australiani) che hanno combattuto proprio ad Ortona, oltre alle comunità di Minturno e di Cassino con le quali esiste un gemellaggio con la cittadina abruzzese.

Un corsa aperta a tutti e che vuole essere di tutti, che idealmente supererà i confini nazionali all'insegna della pace e della solidarietà.

E' attesa anche la partecipazione di una rappresentanza di militari stranieri che lavorano sul territorio nazionale.

La prima partenza della giornata di domenica 6 ottobre è fissata alle ore 09.00 (categoria ragazzi come da regolamento in allegato), da Piazza San Tommaso, davanti alla Basilica che dal 6 settembre 1258 custodisce le spoglie dell'Apostolo Tommaso. La basilica fu ricostruita proprio dopo la distruzione causata dalla guerra del 1943.

L'ultima partenza della mattinata è alle ore 10.30 e riguarderà le categorie, competitiva, non competitiva e la passeggiata. I bambini e i ragazzi riceveranno la medaglia ricordo e per ogni categoria saranno premiati i primi tre classificati.

Sono già aperte le preiscrizioni alla gara attraverso l'invio della documentazione e dei propri dati all'indirizzo mail info@abruzzogare.com. Il pagamento della quota d'iscrizione avverrà domenica 6 ottobre, dalle ore 08.00 con il ritiro del pettorale e del pacco gara. Invitiamo tutti a partecipare ad un evento all'insegna dello sport, dell'inclusività e della memoria di quanti si sono sacrificati per la libertà delle generazioni future e perché quest'ultime possano accrescere questa conoscenza e la consapevolezza di tramandare l'importanza di questi valori.

In attesa si ripropongono alcuni momenti dell'edizione del 2023

Le cornamuse e i tamburi della Edmonton Police Service Pipes and Drums, che nei pressi di Palazzo Farnese, accolgono i corridori dell'Ortona Challenge

le premiazioni

Il 14/10/2023 , il giorno prima della gara, le cornamuse e i tamburi della Edmonton Police Service Pipes and Drums hanno suonato per le strade di Ortona.

La banda è partita da Santa Maria di Costantinopoli in direzione Corso Vittorio Emanuele, ed è arrivata in Piazza degli Eroi Canadesi

La partenza dell'edizione 2022

e le premiazioni dell'edizione 2022