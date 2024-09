UNA VITTORIA STRARIPANTE - IL RISICATO PUNTEGGIO NON RISPECCHIA APPIENO LO STRAPOTERE DELL'ORTONA

Una vittoria tonificante per i gialloverdi che espugnano il campo del Casalbordino ed incamerano meritatamente tutti i tre punti in palio . Non era una partita semplice da affrontare anche perchè il solo punto in classifica dell'Ortona la metteva in qualche maniera in ansia ma devo dire che per 55 ' la formazione di Lalli ha dominato in lungo e in largo mettendo in soggezione una pur volitiva squadra di casa .

La differenza fra le due compagini era talmente straripante da parte dell'Ortona che il 2-0 dopo la prima parte ed oltre della gara era moneta scarsa in relazione alle opportunità realizzative inanellate , infatti ne ho contati almeno sei che per un nonnulla non si sono tramutate in rete .

Un primo tempo stellare dei gialloverdi ha annichilito per tutto il tempo e parte della ripresa la squadra di Anzivino che solo rarissimamente ha tentato qualche sortita senza nessuna velleità peraltro . Insomma ci si aspettava un punteggio finale tennistico ma evidentemente le vie del calcio superano ogni immaginazione e come d'incanto la partita e' cambiata . Complice a mio avviso cambi che hanno alterato i vari reparti con grave deficit di equilibrio di gioco e di raccordo tra le varie zone del campo hanno riequilibrato i valori in campo dando forza vitale alla squadra di casa che ha accorciato le distanze al 30' minuto con il nuovo entrato Di Nardo Nicola e da quel punto in poi la squadra gialloverde ha sbandato ed ha rischiato anche il pareggio in un paio di circostanze . Plauso ai giocatori di casa che non hanno mai smesso di pedalare e fare chilometri anche senza avere apparentemente , almeno per la partita di oggi , dimostrato una consistenza adeguata . Comunque le gare finiscono al novantesimo ed hanno fatto benissimo a crederci , bravi ragazzi .

Non sono amante dei tabellini ma per dare idea della sperequazione fra le due squadre basta dire che l'Ortona ha letteralmente schiacciato come conclusioni ed in quanto anche a pericolosità il Casale con 15 conclusioni contro 7 . Addirittura alla fine del primo tempo eravamo 10 a 2. Ecco questa volta ho fatto un'eccezione dando importanza ai tabellini perchè i nudi numeri rispecchiano questa volta perfettamente la grande differenza fra le due squadre .

Le due reti l'Ortona le ha segnate con Criscolo al 14' e al 41' , ambedue le reti hanno dimostrato la statura superlativa per la categoria di questo attaccante che in questo inizio di campionato sta facendo vedere cose di categoria superiore .

Formazione Ortona

1-Di Deo v.6.5 attento quando nel secondo tempo e'stato chiamato ad intervenire , soprattutto sicuro nelle uscite aeree.

2-Giancristofaro v. 7 non concede nulla all'avversario .

3-Del Greco v. 6 un primo tempo da braccetto di sinistra con merito , quando e' stato spostato nella corsia destra si e' trovato in difficoltà.

4-Giandonato v. 7 e' un ottimo giocatore e fa sentire il suo peso , bravo ma e' una costante

5-Caporale v. 6 un voto in meno perchè sbraita troppo finendo per innervosire i compagni , e' esperto e quindi bene fa a dirigere ma non può sembrare di svilire i suoi compagni di fronte a tutti . Il mio e' un consiglio naturalmente , non lo critico affatto per il suo rendimento che e' sempre all'altezza

6-Lieti v. 7 e' un centrale con i fiocchi nonostante l'eta' , domina .

7-Criscolo v. 8.5 vederlo giocare soddisfa sempre , e' atleticamente ben corroborato , sa trattare il pallone , sa driblare e soprattutto si butta su ogni pallone . Marcarlo e' difficile e complicato , segna che e' una bellezza e crea occasioni su occasioni , se continua ad avere questa tigna sarà ai vertici dei realizzatori

8-Napoletano v.7 ottima applicazione e tecnica , ha polmoni importanti e tecnica che gli permette di ben figurare nonostante i suoi solo 18 anni.

9-Rosati v. 6 il voto non può essere mai importante perchè come realizzatore e' assolutamente deficitario ma merita la sufficiente perchè e' una spina nel fianco alle difese avversarie . Fa molto movimento e rende più facile il compito a Criscolo ma ripeto che i gol bisogna anche segnarli ma purtroppo sono il suo handicap attuale .

10-Selvallegra v. 6.5 sta crescendo atleticamente , manca dai campi di gioco per infortunio da 4 mesi , tecnicamente e' di categoria superiore , mi aspetto da lui almeno una decino di reti.

11- Schiedi v. 6.5 poco incisivo ma sempre di buon apporto , oggi non bene nelle conclusioni ma svolge bene il suo lavoro nella fascia sinistra .

13-Finizio v. 5.5 il suo ingresso non e' stato dei più felici , per tutto il tempo che e' stato in campo la sua fascia e' stata mal presidiata .

15-Moro v. 5.5 non un bell'ingresso il suo , fra i cambi che hanno squilibrato la squadra .

17-Konda v. 5.5 spaesato , non incide anzi fa confusione .

20.Giampietro v. 5 il suo ingresso non ha contribuito per nulla a dare consistenza in attacco , non ha giocato a dovere alcuni palloni , palesemente in difficoltà col pallone ai piedi e sovrastato dall'avversario nel gioco aereo . Per giunta il suo ingresso ha portato Criscolo sulla fascia e questo non ha fatto che limitarne il gioco.

Allenatore v. 6 Squadra schierata titolare ha fatto stravedere e fatto vedere un gioco spumeggiante , piacevole , incisivo che solo per sfortuna non ha concretizzato con una messe di gol il primo tempo. Tutto e' cambiato quando ha ritenuto di fare le sostituzioni che hanno peggiorato di molto la compagine ma fortunatamente i tre punti si e' riusciti comunque portarli a casa .

Amerigo Gizzi