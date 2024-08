Tombesi C5: Bogdan Gumeniuk Ã¨ il quinto innesto!

QUINTO VOLTO NUOVO IN CASA TOMBESI: BOGDAN GUMENIUK

La Tombesi aggiunge un altro tassello alla squadra che affronterà il prossimo campionato di A2 Élite. Bogdan Gumeniuk, ucraino di nascita ma italiano di formazione (e come tale sarà considerato ai fini regolamentari) è un laterale classe 1999, ben disposto però a ricoprire all'occorrenza anche altri ruoli. Per lui lunga militanza nel Mantova, tra serie B e serie A, poi Verona, Sangiovannese, Sammichele, Giovinazzo e, l’anno scorso, Team Giorgione, sempre tra A2 e serie B.

"Ho scelto la Tombesi perché mi è piaciuto il progetto che mi è stato presentato e sono contento di farne parte. Mi metterò a disposizione per fare bene e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".