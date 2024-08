Innovatori italiani, Giuseppe Ranalli nella 'top 20' dell'arazzo di Casa Italia alle Olimpiadi

C’è anche Peppe Ranalli, presidente del Polo Automotive e dell’ITS Academy, nonché AD di Tecnomatic, nella classifica dei 20 principali innovatori italiani, incisi nell’arazzo che riveste le pareti della celebration room di Casa Italia, lo spazio che accoglie gli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Giuseppe Ranalli, come riporta anche un articolo su Repubblica, è amministratore di Tecnomatic Spa, azienda di Corropoli tra le più innovative della regione Abruzzo, specializzata nella componentistica automotive; è anche presidente di IAM (soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive e Metalmeccanica), e della Fondazione ITS Academy Sistema meccanica e Informatica di Lanciano.

Ranalli, imprenditore pescarese, è laureato in Economia e specializzazione in Tecnologia dei cicli produttivi e management dell’innovazione tecnologica e nella sua attività imprenditoriale ha sposato a pieno la sua specializzazione. Il titolo di innovatore italiano gli è valso dall’essere “Pioniere nell’aver colto le opportunità derivanti dal passaggio epocale che sta vedendo il mondo dell’automotive percorrere la via dell’elettrificazione e della guida autonoma. Ha investito in ricerca e sviluppo, con oltre 200 brevetti rilasciati e oltre 100 dipendenti, rendendo la sua azienda, la Tecnomatic, altamente specializzata nella realizzazione di impianti di avvolgimento per la produzione di motori elettrici innovativi con avvolgimento ad Hairpin per applicazioni ibride e total elettrici”.

Ranalli rappresenta, dunque, la regione Abruzzo in una vetrina prestigiosa e importante quale è quella dei giochi olimpici di Parigi. L’affresco su cui sono incisi i nomi degli innovatori italiani si chiama Panorama Italia; è un maestoso progetto artistico, un arazzo di 30 metri quadri che riveste le pareti della celebration room di Casa Italia, lo spazio che accoglie gli atleti azzurri, commissionato dal CONI e realizzato dai maestri tessitori della Fabbrica Lenta di Giovanni Bonotto.

Grandissima la soddisfazione, ovviamente, per il riconoscimento a Ranalli, da parte di tutto lo staff del Polo Automotive e dell’ITS Academy, che testimonia la lungimiranza e capacità innovativa e imprenditoriale del loro presidente.