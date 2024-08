Asd Moreno Di Biase sugli scudi con le vittorie di Caringi e Ciancetta

Tra Lazio e Marche, riscontri decisamente positivi per l’Asd Moreno Di Biase in una domenica da leoni per i ragazzi delle categorie Esordienti e Allievi che hanno reso onore e merito all’attività e alla valorizzazione dei giovani da parte dell’ex professionista lancianese, a sua volta mentore di tutto il progetto attivo da sette anni a questa parte.

Il campione regionale FCI Abruzzo in carica della categoria Allievi Roberto Caringi ha conquistato la vittoria per distacco sulle strade laziali di Colfelice (Memorial Cardellino) mentre in quelle marchigiane a Montelabbate ad esultare per il successo è stato l’esordiente di secondo anno Alberto Ciancetta (anche lui campione regionale FCI Abruzzo) al Gran Premio Sagra delle Pesche. Da evidenziare il primo miglior piazzamento in carriera dell’esordiente primo anno Leonardo Pollutri che ha ottenuto il quinto posto al suo debutto agonistico nel ciclismo sempre nella gara di Montelabbate.

Grande la soddisfazione per tutto il collettivo dell’Asd Moreno Di Biase per questo doppio successo che rappresenta un premio per il lavoro svolto dallo stesso Di Biase come team manager insieme alla presidente Moira Di Pasquale, oltre ai tecnici Gianluca Ciancetta e Stefano Pezzola che seguono da vicino i propri ragazzi, consentendo loro di ben figurare anche nelle competizioni extra-regionali.