Gdf Chieti, rinforzi estivi per una maggiore sicurezza del territorio

Il comando provinciale della guardia di finanza di Chieti si rafforza in vista del periodo culminante della stagione estiva in corso. Dal 2 agosto, infatti, cinque nuovi innesti, seppur temporanei, sono entrati a far parte dell'organico delle Fiamme Gialle della provincia teatina, incrementando così la presenza sul territorio e garantendo una maggiore vigilanza soprattutto nelle notti di movida della frequentatissima costa adriatica.

Si tratta di finanzieri, tutti frequentatori del 2° anno del corso Allievi Marescialli “Dodecanneso II”, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti “Maresciallo Maggiore - Medaglia d’Oro al Valor Militare - Vincenzo Giudice” de L’Aquila. Tre sono stati i militari assegnati alla Compagnia Vasto, mentre due quelli destinati, rispettivamente, al Gruppo Chieti e alla Tenenza Ortona.

Accolti con “l’auspicio di un positivo e rapido inserimento” dal comandante provinciale, colonnello Michele Iadarola, i giovani finanzieri saranno affiancati da colleghi più esperti e potranno acquisire tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio le loro mansioni nell’amministrazione. “Il periodo di tirocinio nei reparti del corpo, per i futuri ispettori”, continua l’ufficiale, “rappresenta un'importante occasione di crescita professionale per mettere in pratica quanto appreso in aula e confrontarsi con la realtà operativa”.