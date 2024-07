Sieco Impavida Ortona - Luigi Torosantucci: Una torre a disposizione di Coach Denora

Nato a Lanciano il 21 luglio del 2004, Luigi Torosantucci è un giovane centrale nato e cresciuto a Lanciano. Con i suoi 208 centimetri di altezza Torosantucci è una nuova pedina a disposizione di Coach Denora.

Il percorso di Luigi nel mondo della pallavolo comincia 9 anni fa, nella sua Lanciano con la maglia della All Stars Volley. Nel capoluogo frentano il neo-impavido compie tutta la trafila delle giovanili arrivando a disputare anche campionati di Serie D e di Serie C.

Non è la prima volta, tuttavia, che Torosantucci indossa la maglia della Sieco, avendo disputato la stagione 2021/2022 tra le fila del settore Under ortonese e in prima squadra con la All Stars Volley in Serie D.

«La mia precedente esperienza ad Ortona mi garantisce già un pizzico di confidenza con lo staff ed in palazzetto», dice Torosantucci. «Questa volta però si tratta di Serie A3 e questo mi rende davvero entusiasta e impaziente di iniziare questa nuova avventura. Per me si tratta di un sogno che si realizza. Si tratta di una sfida che sono pronto ad affrontare con tutto l'impegno e la dedizione che mi appartengono. La Sieco è una società che ha sempre dimostrato impegno e serietà in ogni sua attività. Notevole anche, l'affetto ed il calore che il pubblico dimostra alla squadra seguendola non solo nelle partite casalinghe ma anche nelle trasferte. Mi preme ringraziare la società, il coach e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno dato. È un onore per me far parte di questa squadra e non vedo l'ora di dare il massimo. Lavorerò duramente per portare risultati positivi e crescere insieme ai miei compagni di squadra. Vi aspetto numerosi al palazzetto»

Nella bacheca di Luigi Torosantucci ben figura una medaglia d'argento conquistata alle Finali Giovanili della Coppa Abruzzo edizione 2022/2023.

Luigi Torosantucci

Nascita: 21/07/2004

Luogo: Lanciano

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Centrale

Altezza: 208 cm

CARRIERA

2024/2025 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A3)

2023/2024 Lanciano All Stars Volley (Serie C)

2022/2023 Lanciano All Stars Volley (Serie C)

2021/2022 Lanciano All Stars Volley (Serie D)