Il pilota di San Salvo Luca Manzone vince la quinta prova del Campionato interregionale karting zona 3

Domenica 14 luglio si è svolta la quinta prova del Campionato interregionale karting della zona 3 che comprende le regioni di Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna.

Questa gara si è svolta sul Circuito Internazionale d'Abruzzo che si trova ad Ortona.

Il pilota sansalvese Luca Manzone ha ottenuto una meritatissima tripletta nella sua categoria, piazzandosi al primo posto nelle Qualifiche, al primo posto nelle Prefinali, ed al primo posto nelle Finali.

Dalla sua voce: E' stato un week-end perfetto già dalle prove libere del sabato. Ringrazio tutti i ragazzi del Team Tenjob Pescara principalmente il capo team Daniele Buonpensiere che sono come al solito fantastici. Ringrazio il telaista Mauro Celli che con la sua esperienza mi prepara sempre un kart perfetto sia nell'assetto che nella pressione delle gomme e che scorre come su di un binario. Ringrazio il mio motorista Luca Luzi che anche lui come sempre mi prepara un motore che va come un missile.

Un ringraziamento particolare va soprattutto agli sponsor ECOTERM SrL e IDROCALOR SrL. Adesso ci aspettano altre gare importanti, ni particolar modo il Campionato italiano ni gara unica a Franciacorta (Brescia) a settembre e al Coppa ACI Sport Area Centro Italia sempre ni gara unica a Corridonia (Macerata) a ottobre.

Faccio appello in questa occasione per cercare altri eventuali sponsor in particolar modo per affrontare queste due gare molto impegnative e alquanto costose.

Un grazie di cuore a tutti..