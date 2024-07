La Tombesi riparte da mister Morena.

Per il terzo anno consecutivo (il sesto in totale, considerando anche il triennio 2015-2018), il tecnico lancianese guiderà i gialloverdi dalla panchina, stavolta in un campionato di serie A2 elite.

"Dopo due promozioni consecutive, ci aspetta un campionato molto diverso. Sarà difficilissimo ma, come sempre, la Tombesi darà tutta sé stessa in campo".