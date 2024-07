LA TOMBESI PARTECIPERÃ€ AL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE A2 ELITE!

Siamo felicissimi di annunciare che oggi abbiamo ufficialmente iscritto la nostra squadra al prossimo campionato di serie A2 Elite. Un traguardo per nulla scontato, e per questo vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lottato con noi per portare avanti questa incredibile storia gialloverde, che dura da ben 13 anni:

- La Tombesi Autostrasporti, sempre in prima linea e pronta a darci una spinta;

- L’azienda ISLA Italian Shipping & Logistics Agency Srl, con un gigantesco grazie al suo amministratore delegato Pietro Coniglio, che ha messo sul tavolo un importante sforzo economico;

- L’azienda D’Auria distillerie & energia SPA;

- L’imprenditore Pino Monaco;

- L’azienda Riflessi SRL.

E, accanto a loro, tantissimi altri amici imprenditori, di Ortona e non solo, che ci hanno dato una mano proprio quando ne avevamo più bisogno.

A tutti coloro che hanno esultato troppo presto o speravano nella nostra fine... beh, ci dispiace deludervi, ma... LA TOMBESI È ANCORA VIVA!!!