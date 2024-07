COMUNICATO STAMPA DE " IL FARO "

.AUTONOMIA DIFFERENZIATA:

Comunicato stampa L’associazione “Il Faro” ha deciso di aderire all’iniziativa referendaria contro la legge sull’Autonomia Differenziata, una proposta del governo a guida destra-centro che ha generato un acceso dibattito in Italia.

Questa legge, che prevede la suddivisione del Paese in regioni con differenti gradi di autonomia, potrebbe avere impatti significativi sul tessuto sociale e sul benessere generale della nazione. Riteniamo che per una scelta consapevole sia necessaria una corretta informazione.

Pertanto, abbiamo organizzato un incontro pubblico per lunedì 15 luglio, presso la nostra sede in Ortona (Porta San Giacomo, angolo via Bernabeo con via Cadolini) alle ore 18.45.

Durante l’incontro, il senatore Angelo Orlando, noto per la sua caparbia azione informativa, esaminerà in dettaglio gli impatti di questa forma di autonomia visti da diverse prospettive, al fine di fornire una panoramica completa della questione e delle sue implicazioni per la coesione sociale e nazionale.

Subito dopo l’incontro, la nostra associazione darà il via alla raccolta firme, che proseguirà giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 09.30, lungo Corso Vittorio Emanuele II.

Questa raccolta firme è diretta ad accedere ad un Referendum abrogativo nazionale, come previsto dall’articolo 75 della Costituzione Italiana. Confidiamo in una larga partecipazione civica e auspichiamo che quanti si interessano di politica nella nostra città capiscano la gravità della situazione e partecipino al nostro incontro per contribuire al successo di questa iniziativa. Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo.

IL FARO