"Quarto Tempo", il 'gotha' del calcio nazionale a Lanciano

La Lega Nazionale Dilettanti fa squadra, supera il concetto di Terzo Tempo, e si proietta nel futuro. La grande famiglia del calcio dilettantistico organizza un evento unico nel suo genere, un momento d’incontro tra tutti i protagonisti dell’universo del calcio italiano.

Dal 17 al 19 maggio a Lanciano (con ingresso gratuito), presso la sede del Polo fieristico d’Abruzzo, dirigenti federali, società, tesserati, sportivi e partner commerciali si ritroveranno tutti insieme per fare sistema con “Quarto Tempo”.

“Un vero e proprio laboratorio – si legge in una nota – in cui verranno discussi temi cruciali con workshop e tavole rotonde proposte dalla Lega Nazionale Dilettanti. Uno spazio di analisi, discussione ed elaborazione delle proposte per definire la LND del futuro, una piattaforma di dialogo aperto e costruttivo, dove condividere idee e strategie per il bene del calcio”.

All’inaugurazione dell’evento, in programma venerdì 17 maggio alle ore 10, parteciperanno gran parte dei maggiori esponenti del calcio italiano, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il numero uno della LND Giancarlo Abete, il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, il Presidente dell’AIC Umberto Calcagno e il Vice Presidente dell’AIAC Pierluigi Vossi.

Consulta il sito web della manifestazione per conoscere il programma dettagliato di panel e workshop -> lnd.it/it/la-lnd/lnd-quarto-tempo

Per ottenere un biglietto gratuito basta cliccare sul link e registrarsi -> ticketitalia.com/lnd-quarto-tempo