Il 30 maggio 2024 ore 15:30 presso la Biblioteca Diocesana San Domenico di ORTONA si terrà un convegno sul tema "L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO a vent'anni dalla legge" organizzato da CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie) Sezione di Chieti, in persona del Presidente l'Avv. Matteo Caramanico e dalll'U.G.C.I. (Unione Giuristi Cattolici Italiani) Unione Ortona-Lanciano, in persona del Presidente l'Avv. Gina Della Fazia.

Interverranno il Dott. Massimo Canosa (Magistrato del Tribunale di Lanciano) e l'Avv. Daniela Palladinetti (Avvocato familiarista ed Amministratore di Sostegno - Socio di Cammino di Chieti).

In corso di accreditamento dall'Ordine degli Avvocati di Chieti.



c. s. da Avv. Domenico Barbone Paolini (socio di CAMMINO di Chieti e socio di U.G.C.I. Ortona-Lanciano).