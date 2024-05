Il Giro d'Italia torna sulle nostre strade

Torna il Giro d'Italia sulle nostre strade,

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, il passaggio della mitica ‘corsa rosa’, nell'ambito della tappa che condurrà la ‘carovana' da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, a Francavilla al Mare.

In arrivo da sud, dalla Statale 16 Adriatica - territorio molisano, il gruppo entrerà in fascia abruzzese percorrendo ancora l'arteria nazionale in direzione nord, passando per le aree di San Salvo e Vasto e successivamente Casalbordino, Torino di Sangro, Fossacesia, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Ortona e, infine, la linea del traguardo a Francavilla.