Horton Remex : argento a La Spezia con lâ€™equipaggio master femminile

Asd Horton Remex nelle acque liguri di La Spezia, domenica 12 maggio, ottiene una preziosa seconda posizione con le ragazze della categoria master alle spalle dell’ equipaggio dell’ Asd Canottaggio Porto Azzurro.

Le ragazze della società di canottaggio di Ortona, Adelina Lanuti, Monica Mennitti, Mariarosaria Potì, Stefania Pagliaro con la timoniera Barbara D’Arielli si ritrovano assieme per costituire questo equipaggio per la prima volta in una stagione piena di impegni che si sta rivelando un vero e proprio giro d’Italia.

Dopo Arolo ( per leggere clicca quì , Pisa e Taranto ( per leggere clica quì ) continua il giro di questa bellissima Italia che toccherà mari, fiumi e laghi. Domenica è stata la volta del bellissimo mare ligure di La Spezia.

Alla gara competitiva ci sono state 13 società iscritte, con 28 equipaggi ripartiti nelle varie categorie junior, senior, master, maschili e femminili.

Lo specchio d’acqua interessato è quello antistante la passeggiata Costantino Morin. Il campo di regata di 475 metri di lunghezza suddiviso in corsie evidenziate da boe con bandierine di colore diverse. Il percorso di ogni corsia viene percorso quattro volte con tre giri di boa a sinistra per un totale di 1500 metri.

Tutte le barche vengono allineate su una linea di partenza e sono distanziate da circa una ventina di metri l’una dall’altra. L’abilità del team in questo tipo di gara consiste nel rimanere concentrati nel proprio gesto atletico, e nel girare il più vicino alla boa compiendo un inversione di rotta di 180° senza invadere il campo avversario il più velocemente possibile.

L’esperienza maturata in questo tipo di gare si è rivelato fondamentale per il team di Horton Remex, che parte bene al ‘’via’’ del giudice arbitro. Adelina, Monica, Mariarosaria e Stefania vogano bene in armonia cercando di distendersi al meglio lungo il percorso restando concentrate, la timoniera Barbara non con cade mai in errori nelle virate conducendo la barca sulla linea del traguardo secondi solo al forte equipaggio di Porto Azzurro. Brave alle atlete di Horton Remex per il meritato posto d’onore.

“ Siamo quasi alla meta’ della stagione ed il calendario propone già nuove sfide. - sottolineano dalla Remex - Ciò che conta per un gruppo è ritrovarsi insieme per un esperienza unica che solo il canottaggio può dare e che Horton Remex proverà sempre a realizzare. “

da c.s.