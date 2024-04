Primo atto play off Promozione, il San Salvo batte l'Ortona e va avanti

De Marco e Di Giovanni segnano, capitan Cattafesta para e tutto il gruppo, volitivo e determinato, si regala una vittoria importante che vale la conquista del primo atto play off in Promozione: il San Salvo fa di nuovo festa e, stavolta, si scatena sul rettangolo verde del Comunale di Cupello dove è andata in scena la sfida con l’Ortona.

Partita vinta con il punteggio di 2-1 dai biancazzurri di mister Giancarlo Manes sui gialloverdi di Roberto Colussi.

La successione delle reti: San Salvo in vantaggio in apertura, al 4′, con la realizzazione di De Marco, poi pari degli ospiti con Giancristofaro al 26′ , infine, nella fase d’avvio della ripresa, il gol che vale la vittoria siglato da Di Giovanni al 1′.

E, al triplice fischio di chiusura di Di Caro di Chieti, con i padroni di casa che chiudevano il match in 10 per l’espulsione nel recupero di D’Alessandro, ecco la grande festa a tinte biancazzurre con un unico abbraccio tra il gruppo in campo ed il numeroso e caloroso pubblico in tribuna.

Superato questo scoglio, ce n’è già un altro all’orizzonte: il San Salvo, di nuovo in casa grazie al secondo posto ottenuto nella stagione regolare, affronterà, con ogni probabilità nuovamente a Cupello, la vincente dell’altra sfida play off Rapino-Francavilla, in programma domenica 28 aprile.

San Salvo-Ortona 2-1

Reti: 4′ De Marco, 26′ Giancristofaro (O), 1′ st Di Giovanni

San Salvo: Cattafesta, Racciatti, De Riccardis, Liguori, Triglione (46′ st Minervino), Cardinale, Colitto, De Marco, Pizzo (10′ st D’Alessandro), Di Giovanni, Bonanno (51′ st Aquilano G.). A disp. Aquilano M., D’Adamio, Della Penna, Persoglio, Lovell, Gningue. All. Manes

Ortona: De Freitas, Di Pasquale (10′ st Napoletano), Giancristofaro, Giandonato, Lieti, Caporale, Di Pietro, Donatelli (31′ st Selanovic), Anaya Ruiz, Petaccia, Rosati (19′ st Tarquini). A disp. Ferrara, Finizio, Palmaricciotti, Di Castelnuovo, Konda, Napoletano, Colaiezzi, Salanovic. All. Colussi

Arbitro: Di Caro di Chieti (De Ortentiis di Pescara e Colanzi di Lanciano)