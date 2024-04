â€œ Intelligenza Artificiale e Transizione Energetica â€œ - Uno sguardo al futuro con occhio attento alle nuove tematiche che ci vedranno protagonisti di una realtÃ  che sta cambiando

Uno sguardo al futuro con occhio attento alle nuove tematiche che ci vedranno protagonisti di una realtà che sta cambiando. Martedì 30 Aprile l’Inner Whell club di Ortona, Presidente Maria D’Alessandro, accoglie gli alunni dell Istituto Comprensivo F.P.Tosti con una conferenza per capire cosa significa Intelligenza Artificiale nei suoi molteplici campi di applicazione.

“ Intelligenza artificiale e transizione energetica “ questo il tema della conferenza organizzata per alle 11:00 di martedì 30 Aprile nell’auditorium Zambta in Via Don Bosco 2 a Ortona.

Due i relatori:

Concettina Bucella , Presidente del corso di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi dell’Aquila

e Carlo Cecati, Ordinario di convertitori e macchine e azionamenti elettrici dell’Università degli Studi dell’Aquila