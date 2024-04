Disposto l’anticipo e lo spostamento di sede, per questioni di sicurezza e ordine pubblico, della sfida San Salvo-Ortona, semifinale di andata dei play off del Campionato di Promozione girone C.

La gara tra le squadre di Giancarlo Manes e Roberto Colussi sarà disputata sabato 27 aprile, con fischio d’inizio fissato alle ore 17, sul rettangolo verde del Comunale di Cupello.