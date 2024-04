Festa della Liberazione, il programma ad Ortona

In occasione della giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione, la sezione ANPI -“Dario Serafini”, lo Spi-Cgil Chieti e La Compagnia dell’Alba, in collaborazione con il Comune di Ortona, presentano: “Quando il grano maturò”, spettacolo di narrazione teatrale sul tema della Resistenza Umanitaria durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo con Marcello Sacerdote e la regia di Laura Curino. Un intreccio drammaturgico di memorie e racconti, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l’analisi di fonti storiche e interviste realizzate con i testimoni del passato. La volontà di approfondire e divulgare questa pagina importante di storia nasce dal grande amore della compagnia per il territorio abruzzese. "Quando il grano maturò" racconta questo particolare tipo di Resistenza dal punto di vista della gente comune, mettendo in scena la Storia e le storie di donne e uomini che, con azioni tanto eroiche quanto silenziose, espresse il più delle volte in termini di solidarietà indiscriminata e umana fratellanza, hanno contribuito in maniera fondamentale alla lotta di Liberazione del Paese.

“Si tratta di esperienze rimaste a lungo in ombra, per varie ragioni, e che noi desideriamo restituire, celebrando quella che riteniamo essere una testimonianza autentica di pace e di profondo senso civile, da rinnovare nel presente e riconsegnare alle nuove generazioni”, sottolineano i protagonisti, “non parliamo quindi solo di uno spettacolo. Ci piace definire il nostro progetto come una RETE, che mette in connessione persone, esperienze, idee e azioni, con l'obiettivo comune di valorizzare e salvaguardare la memoria collettiva, nonché di promuovere l'arte e la cultura del territorio”. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al botteghino del Teatro Tosti.

La giornata del 25 aprile si aprirà con l’omaggio della sezione ortonese dell’ANPI all’ortonese Dario Serafini che perse la vita nel gennaio del 1945 nel sottocampo di Muhldorf-Dachau. Appuntamento alle 10:00 proprio in via Dario Serafini ad Ortona.

“Invitiamo tutti e tutte a partecipare alle iniziative in programma per il 25 aprile e ricordiamo che alle 10:30 in piazza degli Eroi canadesi si terrà la cerimonia ufficiale del Comune di Ortona. Abbiamo il dovere di fare memoria del passato, una memoria che è necessaria per poter parlare di pace e di futuro. La nostra Repubblica è nata dalla lotta di Liberazione, la nostra Costituzione è antifascista. E anche se sono passati 79 anni, quello che è stato è parte integrante del nostro presente, i diritti conquistati vanno difesi, sempre”, aggiunge Antonio Pellegrini, presidente ANPI Ortona.