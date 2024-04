OTTAVA VITTORIA DI FILA PER L'ORTONA- NON CI SONO PIU' AGGETTIVI PER SOTTOLINEARE LA MAGNIFICA TRAVOLGENTE CAVALCATA

UNA CAVALCATA PROROMPENTE ED INARRESTABILE DI UNA SPLENDIDA ORTONA .



Anche chi era davvero tifoso “malato” non poteva immaginare un simile percorso che travolgente diventa solo un eufemismo . Non voglio farmi contagiare dall'entusiasmo ma sinceramente se non lo facessi mi sentirei di sminuire ciò che i gialloverdi stanno regalando a tutti i tifosi ortonesi .

Potrei dilungarmi oltre e parlarne per ore ma servirebbe solo a ripetersi perchè ho già espresso ampiamente la straordinarietà di ciò che la squadra di Colussi sta facendo .

Dopo un 43' del primo tempo all'insegna dello studio reciproco fra le due squadre l'Ortona ha avuto un sussulto di pericolosità con Di Pietro che al 43' appunto ha mancato di un soffio la marcatura che però e' arrivata subito dopo allo scadere della prima frazione di gioco con un perentorio colpo di testa sempre di Di Pietro che finalmente ci ha regalato un gol .

Il secondo tempo e' stato molto vivace e combattuto e soprattutto ha messo in evidenza la compattezza della squadra di Colussi che dopo aver subito il pareggio a12' non ha fatto una piega ed ha cercato subito di reagire e 4' dopo al 16' s.t. e' pervenuto al vantaggio col solito Selvallegra che ha preso il gusto di farlo direttamente da calcio d'angolo , questo e' il secondo dopo averlo realizzato anche ad Altino , quasi quasi e' più efficace da calcio d'angolo che dal dischetto del rigore , si fa per dire .

Al 36's.t. il San salvo ha colpito la traversa e dopo aver sciupato l'occasione l'Ortona ha chiuso la gara con un'azione prorompente del solito Selvallegra che ha attraversato tutta la metà campo avversaria ed ha concesso a Tarquini un tapin che il centravanti non ha avuto nessuna difficoltà a ribattere in rete . Un sospiro di sollievo sia per il terzo gol e per aver messo al sicuro il risultato e sia per il ritorno al gol dopo 4 mesi di Tarquini che purtroppo si e' dovuto fermare per tanto tempo per un infortunio ai legamenti .

Gli ultimi 10' della gara sono stati ben controllati dai gialloverdi che non hanno più corso pericoli ed il 3-1 finale sancisce una vittoria meritata di fronte ad un San Salvo che e' attrezzata per il passaggio di categoria ma l'Ortona viaggia con una marcia spettacolare ed anche oggi e' riuscita ad allungare la strisce di vittorie che rappresentano un vero record .



Formazione dell'Ortona

1-Braga v. 6.5 non ha dovuto fare parate difficili ma l'ordinaria amministrazione a volte nasconde trabocchetti ma e' stato sempre attento e sicuro .

2-Di Pasquale v. 7 e' cresciuto molto nel girone di ritorno e soprattutto in questo scorcio di campionato . Non disdegna di proporsi .

3-Palmaricciotti v. 6.5 non sfigura sta attraversando un buon momento ma questo e' il suo standard migliore .

4- Giandonato v. 6.5 a volte sembra poco attento e perde palloni velenosi ma e' sempre un pilastro del centrocampo ma da lui mi aspetto di più .

5-Lieti v. 7.5 e' tornato e si nota eccome , una roccia sia di testa che di piede , aveva di fronte clienti forti ma con questo tipo di giocatori va a nozze.

6-Caporale v. 7.5 insieme a Lieti probabilmente fa una coppia centrale di difesa eccellente , non so se ce ne sono altri al loro livello .

7-Di Pietro v. 8 qualche palla persa all'inizio ma poi carbura a dovere e si fa vedere finalmente anche in fase conclusiva , sfiora il gol al 43 p.t per un non nulla e due minuti dopo vola in cielo per prendere il pallone di testa e la scaraventa in rete . Finalmente riesce la dedica per l'appassionata fidanzata .

8-Konda v. 6.5 non la migliore gara , a volte mette troppo tempo per il passaggio e perde l'attimo per sviluppare le azioni . Comunque positivo .

9-Petaccia v. 6.5 ha dovuto battagliare con una difesa di marcantoni ma ha tenuto botta a dovere , certo che vederlo combattere su ogni pallone con ardore ti da la carica.

10-Selvallegra v. 8 Il professore da lezioni continuamente ed e' sempre pericoloso per gli avversari . Le azioni migliori sono da lui condotte e non solo fa il secondo gol direttamente su calcio d'angolo ma fa scorribande importanti e su una di queste ha concesso un delizioso tapin a Tarquini che invitato a nozze non sbaglia.

11-Salanovic v. 6.5 mi sembra che pallone al piede ha dimestichezza ma molte volte e' troppo lezioso , deve capire che il gioco attuale e' alquanto spigoloso e tollerato dagli arbitri perchè così hanno indicazioni e non si pone in modo da poter resistere alle cariche , ripeto tollerate , che spesso lo mandano ruzzoloni senza comunque conquistarsi punizioni . Deve lavorare molto su questo perchè a volte il suo gioco risulta sterile , ci vuole più nerbo .

Una nota positiva per Rosati ( il furetto ) e per Tarquini che torna al gol dopo 4 mesi di assenza da questa bella ebrezza .

Allenatore ---Colussi v. 8.5 un manico giovanile ma esperto conduce i propri giocatori a dare il massimo . Chapeau .



Amerigo Gizzi ( la foto e' di repertorio )