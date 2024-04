Scontro salvezza per la Victoria Cross Ortona

Domenica 14 aprile alle ore 16.00, presso lo stadio Comunale di Ortona, il Victoria Cross affronta il Rapid in una gara valida per la terz'ultima giornata di campionato.

È un autentico scontro salvezza quello che si prospetta per la squadra di Mister La Barba, un occasione ghiotta per accorciare ulteriormente il gap proprio dal Rapid che dista cinque punti.

I ragazzi sono ancora arrabbiati per la sconfitta di domenica scorsa e cercheranno di tramutarlo dentro al campo per raccogliere tre punti fondamentali per raggiungere l' obiettivo della salvezza.