Coppa Abruzzo e Coppa Italia femminile, il 21 aprile le finali

Un intenso pomeriggio dedicato al calcio femminile con due gare in programma pronte per assegnare i primi Trofei dell’Eccellenza femminile nella giornata di domenica 21 aprile sul rettangolo verde dello Stadio Pavone-Mariani di Pineto.

A scaldare campo e atmosfera saranno le ragazze della Bacigalupo Vasto Marina e le giovanissime della Women Teramo che alle 14.00 si contenderanno la Coppa Abruzzo, alla sua prima edizione.

Mentre alle 16.30 andrà in scena l’attesissima finale di Coppa Italia che vedrà per la terza stagione sportiva consecutiva le ragazze del Bellante Calcio Femminile scendere in campo, questa volta opposte a quelle del Delfino Pescara, che attualmente guidano il campionato.

Nella foto Laura Tinari, responsabile calcio femminile LND Abruzzo e presidente della Divisione nazionale Serie B Femminile