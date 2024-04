"CamminOrtona", domenica l'appuntamento

“Trekking urbano tra gli scorci, le visuali e le bellezze del centro di Ortona”: è questo il titolo dell’evento che l’Asd Cammini e Benessere, ha organizzato ad Ortona, con partecipazione gratuita, per domenica 7 aprile.

“Il ritrovo per i partecipanti, con abbigliamento e calzature sportive, è dalle ore 8.45 al parcheggio antistante la stazione ferroviaria, lato mare. Tramite percorsi pedonali e scalinate – spiega Stefano Suriani, presidente del sodalizio e istruttore dello stesso – raggiungeremo il castello, per poi immergerci nel cuore della città alta, e tornare al punto di partenza, totalizzando un percorso di 4 km a passo moderato. Quindi tutti invitati alle ore 8.45 e, dalle ore 9.00, prima la lezione tecnica di trekking e poi il cammino di 4 km, con termine alle ore 10.30 con un saluto e un piccolo ristoro per tutti i partecipanti”.

La partecipazione è gratuita e sottintende integrità fisica per il cammino. Per partecipare è necessario contattare Stefano Suriani al 347-6238600, entro le ore 20.00 di sabato 6 aprile.